Panuçi dhe paralajmërimi i një dështimi të turpshëm!…

Adriatik R.DOSTI

….Disa vite me pare …Kristian Panucci ne perberje te Nacionales Olimpike italiane harron valixhen ne Hotel…kthehet per ta marre…nxiton serisht per ne Aeroport por …humbet avionin e linjes Neë York – Rome…dhe deshperohet …

Por jo c’do e keqe vjen per keq dhe sigurisht qe cdo e keqe e ka breanda saj edhe nje te mire…

Avioni ne fjale i humbur nga Panucci e sapo i nisur prej aeroportit JF Kenedy….pas pak minutash fluturim shperthen ne ajer…duke regjistruar kesisoj nje katrastrofe ajrore te tmerreshme ku humben jeten mbi 230 pasagjeret qe ndodheshin ne bordin e tij…

Kristianit ajo humbje avioni rastesisht e fatmiresisht i shpetoi jeten…

Shume vite me pas…

Portieri titullar i Kombetares shqiptare, i Lacios dhe nje nder portieret me ne ze e me ne forme per momentin ne europe …Tomas Strakosha…gjate rruges per ne aeroportin e Romes per te fluturuar drejt Tiranes e per t’ju bashkuar Kombetares se tij Shqiptare per ndeshjet e 22 dhe 25 Marsit me Turqine dhe Andoren te vlefshme per eliminatoret e Euro 2020….per faj te trafikut te cmendur …humb avionin…e si rjedhoje …pas komunikimit me trajnerin e kombetares shqiptare italianin Panucci….cuditerisht humb edhe Kombetaren…

Nje avion i humbur Panuccit i shpetoi jeten ndersa Tomasit nje avion i humbur i humbi edhe Kombetaren…ehhhh trille jete …ca kane ”fat” e ca jane te denuar nga fati…sidomos kur ky i fundit eshte ne dore te fallxhoreve tipike italiane qe nganjehere edhe quhen Kristian …si per ironi te ndoshta edhe te dy ngjarjeve qe citova me siper…

Dhe fallxhori italian ne fjale pas arrogances se rastit , mendjemadhesise tipike italiane, megallomanise e llapa-qenllikut te tij te zakonshem edhe dje perballe gazetareve sportive shqiptare ka qene i neveritshem, i bezdisshem e i pa durueshem…pothuajse si zakonisht dhe i njejti qe prej dites se pare qe ka ardhur ne krye te pankines Kuq e Zi…

Edhe pse…kur i ra bytha ne uje pas deshtimeve te tmerreshme e skandaloze u detyrua te kerkoje falje publikisht per menyren e tij arrogante te sjelljes publike ..edhe pse premtoi se komunikime te atij lloji nuk do te ndodhin e nuk do te perseriten me… italiani grindavec aq deshi…sapo ri- nenshkroi kontraten e vazhdimesise me Kuq e Zinjte…dhe kjo fale Armando Dukes te cilit me shume ju dhimbsen ti paguante deshtakut italian Panucci 150 mije euro per prishje kontrate c’ka fale rrezultateve teper negative e skandaloze ishte krejtesisht e perligjur …se sa ju dhimbs e nesermja e kombetares se vendit te tij… dhe…kalova Lumin te dhjefsha Kalin e si ne ate thenien se Ujku qimen e nderron por zakonin se harron…Panucci nisi serisht avazin…

Kete radhe …fallxhori ..i cili ne nje nga pikat e para te kontrates se tij me Shqiperine ka kualifikimin e ekipit per ne finalet e Euro 2020….pa i bere syri terr ..madje edhe as prej vete Armandos ..deklaron se..po luajtem mire mund te dalim te 3-tet..po qeme speciale mund edhe te zeme vendin e 2-te..po deshtuam ..une do largohem…

Kuptojeni, perkthejeni, komentojeni e deshifrojeni si te doni kete deklarate tipike te nje deshtaku qe paralajmeron qarte e publikisht deshtimin e radhes… pasi une per vete ..se cili eshte Panucci dhe sa vlen ai kam kohe qe e kam kuptuar, vleresuar e bere publik madje edhe qendrimin tim ndaj tij dhe sidomos ndaj atij qe me kokefortesi absurde vendosi ta ri-mbaje ne krye te Kombetares sone kete megalloman, pordhac, aventurier , arrogant e teresisht te pa afte te ardhur nga pertej Detit.,,

Lexoni sot deklaraten publike te futbollistit te kombetares sone Emir Lenjani…ku mjaftojne vetem dy reshtar e fundit te saj …Sa te jesh ti ne krye te asaj kombetareje une nuk vij me kurre aty ..dhe se ti je kalimtar aty ndersa une jam e mbetem djale Shqiperie…dhe No Coment…

Lexoni me kujdes rrugacerine me te cilen Panucci i drejtohet futbollistit Dyrmishi vetem e vetem pse ky i fundit zgjodhi te luaje per Greqine… eshte pothuajse e njejta gjuhe perverse me te cilen ky Kristiani ”yne patriot” ju drejtohej gati dy vite me pare edhe futbollisteve kosovare qe vendosen te luajne per pjesen tone tjeter shqiptare…Kosoven…dhe askush nuk guxon t’ja mbylle llapen e t’ja qepe gojen ketij llafazani sharlatan …

Ri-lexoni deklaraten e pak koheve me pare te ish kapitenit Ansi Agolli te cilin ky fare Panucci e flaku tej me arrogancen e tij tipike….dhe do te gjeni brenda saj shume te verteta te hidhura te deshtimeve skandaloze alla Kristiano ne krye te kombetares sone per te cilat as Armandua e as dikush tjeter qe e ka per detyre ta beje…nuk kane as guximin e as kurajon ti thone…hejjj e di cfare,,,,ndal ..mjaft..ik e largohu e boll na shkaterrove edhe ate pak qe mezi kishim ngritur per vite me radhe me aq mund, djeres, gjak e sakrifica….ik e mos ta pafshim me bojen e mos te degjofshim me emrin se na degjenerove si futboll e si komb me ato rrezultate e me ate menyre loje mizerrabel….ku kundershtaret tallen me ne…e nuk luajne me kundra nesh …kundra nje Kombetareje qe dy vjet me pare ishte ne Finalet e nje Europiani…

Dhe vjet per egon e semure e arrogancen e Panuccit…e maskuar kjo nen gjoja ”disiplinen qe kerkon ai” e pesoi po per nje aresye krejt llogjike dhe te pranushme po si kjo e Strakoshes…edhe Cikalleshi…e me keq akoma Agolli…e pas tij edhe Kace…e se fundi per Baren …italiani demode…i pergjigjet pyetjes se nje gazetari shqiptar …pse duhet ta grumbulloj ate.. apo pse e ke mik ti?…

…Nderkohe qe ka reth vetes ne grumbullimin e radhes nje tufe tjeter Anonimesh per te cilet askush nuk i kerkon llogari e aq me pak ai vete askujt nuk denjon ti jape llogari…

Veprimet e qendrimet e Panuccit.. por edhe rrezultatet e menyra e lojes se tij se deritanishme ne krye te Kuq e Zinjve…per te gjithe ata qe kane dy pare mend ne koke e qe e njohin qofte edhe sado pak futbollin ..jane nje paralajmerim i qarte i deshtimit te radhes e me turp te Kombetares sone qe ne startin e ketyre eliminatoreve europiane qe nisin kete te premte me takimin e Shkodres… Shqiperi – Turqi…

Qofsha i gabuar…dhe lus zotin te jem i tille… por Fshati qe duket nuk do kallauz thote populli…dhe une personalisht c’o ku i kam qejf keto fjalet e mencura te popullit tim…