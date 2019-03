Djali i spiunit Baton Haxhiu i punësuar në ministrinë e Mbrojtjes të Rusisë, denoncimi i gazetarit

Djali i Baton Haxhiut, Andi Haxhiu ka raporte me Moskën dhe posaçërisht me Ministrinë Ruse të Mbrojtjes.

Kështu të paktën ka thënë publikisht Prof. Dr. Enver Bytyçi përmes një postimi në Facebook, madje ka paralajmëruar se do të ketë shumë shpejt një hulumtim për të, përcjellë “Bota sot”.

Ai thotë se, “djali i spiunit të Stanishiqit atashohet në Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë”.Andi Haxhiu mbanë postin e këshilltarit politik të ministrit të mbrojtjes.

Postimi i plotë

Se shpejti, nje hulumtim per pozicionin e djalit te Baton Haxhiut, Andi Haxhiut, ne raport me Mosken dhe posacerisht me Ministrine Ruse te Mbrojtjes! Interesant: Djali i spiunit te Stanishiqit atashohet ne Ministrine e Mbrojtjes se Rusise.