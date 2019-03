Deklaratë e Organizatës Rinore të Partive Popullore: Dako e Gjiknuri vodhën votat, kryeministri ndaloi hetimet

Në një deklaratë për situatën në Shqipëri Organizata rinore e Partive Popullore YEPP ka bërë një analzitë të sitatës aktuel.

Deklarata e plotë

Shqiperia sot po përjeton kohë monumentale që nuk kanë precedentë në historinë e saj. Opozita shqiptare e bashkuar ka vendosur të tërheqë mandatet e saj parlamentare si përgjigje ndaj përgjimeve të publikuara nga Zeri i Amerikës. Këto përgjime vertetuan denoncimet dhe akuzat e bëra nga Partia Demokratike gjatë këtyre viteve. Përgjimet zbuluan prova konkrete që kryebashkiaku i Durrësit, qytetit të dytë më të madh në Shqipëri, Vangjush Dako, ka bashkëpunuar ne menyre direkte gjate zgjedhjeve te 2017 me nje nga familjet kriminale me te fuqishme te Durresit për të përfituar vota për Partinë Socialiste.

Të njëjtat regjistrime kane dhenë indicie të forta që Damian Gjiknuri, ish ministri i infrastructures, dhe Edi Rama, kryeministri aktual i Shqiperise, kane kontaktuar dhe bashkepunuar ne menyre direkte me kriminele dhe njerez te denuar per akte kriminale qe kane influence te madhe ne komunitetet e tyre perkatese. Ne menyre te paevitueshme kjo rezultoi ne intimidimin e metejshem te votuesve, qe ju desh te perballeshin me nje mal kercenimesh ne rast se nuk bindeshin per te votuar sic i kerkohej.

Kryeministri socialist i Shqiperise i ka refuzuar keto fakte dhe e ka emertuar Zerin e Amerikes, n je organizate mediatike prestigjioze e bazuar e SHBA si ‘kazan.’ Kryeministri gjithashtu i ka ndaluar prokuroret te hapin hetime mbi keto politikane ne rastin kur nuk nuk ka hetime ekzistuese ne proces e siper. Ky qendrim eshte mbajtur pavaresisht fakteve te pamohueshme qe implikojne bashkepunetoret me te ngushte te Kryeministrit.

Shqiperia eshte anetare e OSBE dhe NATOs, institucione nderkombetare qe kerkojne qeveri solide demokratike ne anetaret e tyre ne menyre qe te mos vejne ne rrezikshmeri demokracine dhe legjitimitetin e tyre. Pas zgjedhjeve te 2017, OSBE konfirmoi parregullsite e thella te procesit elektoral ne lidhje me intimidimin e votuesve dhe shitblerjen e votave, fenomene qe sabotojne procesin demokratik te Republikes. 20% e votuesve kane pranuar qe u jane ofruar para ne shkembim per voten e tyre.

Shqiperia shpreson per hapjen e negociatave per anetaresimin e saj ne BE ne Qershor 2019, por fatkeqesisht, perfaqesuesit e PPE kane konfirmuar qe kjo gje nuk mund te ndodhe nese ndryshime drastike nuk ndodhin deri atehere.

Qytetaret shqiptare sot jane te detyruar te durojne nje regjim qe i mohon atyre te drejtat themelore kushtetuese – nje regjim qe ne menyre konstante mbyt dhe saboton zerin e mediave dhe fjalen e lire. Ky sistem politik e trajton udheheqesin dhe aleatet e tij te ngushte si njerez te paprekshem nga ligii.

YEPP mbeshtet Shqiperine dhe e leshon kete deklarate sepse kjo qeveri duhet vene para pergjegjesise per hir te shqiptareve por dhe per hir te Ballkanit Perendimor dhe rajonit ne teresi. Zbatimi i ligjit dhe garantimi i te drejtave te opozites sebashku me luften kunder krimit te organizuar jane me te nevojshme se kurre. Kjo nevoje eshte parashtruar qartazi dhe nga presidenti i PPE, Joseph Daul.

Garantimi i te drejtave te opozites, zbatimi i ligjeve kundra korrupsionit, dhe implementimi i plote i ligjeve demokratike do te legjitimoje demokracine e Shqiperise. Ne menyre qe e ardhmja e deshiruar Evropiane te kthehet ne realitet, Shqiperia ne menyre urgjente duhet te garantoje zgjedhje te lira dhe te ndershme, si e vetmja garanci per themelet dhe principet e nje demokracie funksionale.