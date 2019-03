Deklarata e fortë: “Edi Ramës po i shihet sherri edhe në mërgim”…

Ish-Kryeministri Sali Berisha, ka publikuar mesazhin e një emigranti në Itali, i cili shkruan se, Ramës po i shihet sherri edhe në mërgim.

Ai ankohet se e ka patur të pamundur të kthejë patentën nga shqiptare në italiane, por pa mundur ta realizjë.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Edvini sherri i emigranteve!

Lexoni mesazhin e emigrantit dixhital! sb

Mirmrama Zoti Berisha. Jam nje emigrant ne Itali qe punuj shofer me kamjona. Shkova te kthej patenten Shqiptare ne Italjane se kam ba rezidencen ktu, e me thanen qe nuk ban me e kthy kartonin e ri kete qe qiti Rama te riun. Ate qe doli ne qeverisjen tende po ai kthehet. Kti njeriu po i shifet sherri edhe ne mergim. Porsi un ka plot Shqiptar qe nuk mund te kthejn patenten. Ju lutem bejeni publike. Faleminderit me rrespekt …