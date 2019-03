Dash Shehi shpërthen ndaj Mustafait: “Ti je tamam banda e legenëve të Edi Ramës”!

Ish-deputeti Dashamir Shehi ka reaguar ashpër ndaj Mustafa Nanos mbrëmë në emisionin “Opinion” duke iu drejtuar me fjalët: “Ti je tamam banda e legenëve të Edi Ramës”. Duke mos u pajtuar me komentet e tij politike, Nano i ka thënë ish-deputetit: “Ke pi ndonjë gotë”. Kaq ka mjaftuar dhe ish-deputeti Shehi ka shpërthyer ndaj sahanlëpirësit Mustafa…

Debati

Mustafa Nano: Ti je në politikë, unë nuk jam. Këto janë opinione që unë i shpreh.

Dashamir Shehi: Për ça ke ardhur ti këtu o burr për katekizëm, do bëjmë diskutim akademik apo do bëjmë politikë.

Mustafa Nano: E mo Dash, ke pirë ndonjë got tani, muhabet koti.

Dashamir Shehi: A fillove me këto muhabete ti tani, ti je tamam banda e legenëve të Edi Ramës.

Mustafa Nano: Ti pi nga mengjesi deri në darkë, nuk thashë ndonjë gjë nuk është turp.

Shehi tha se, dorëheqja e Ilir Metës ka peshë politike. Por sipas tij Meta nuk do ta jap dorëheqjen pasi vendi do të shkonte në një tjetër krizë.

Të vetmen arsye që Presidenti Meta do të jepte dorëheqjen, sipas zotit Shehi, është për të sensibilizuar ndërkombëtarët.

Sipas analistit Baton Haxhiu presidenti Meta është i njohur për “shpërthimet e tij”. Kritika analisti Haxhiu bëri për vendimin e opozitës për djegien e mandateve, që sipas tij është një veprim që nxit reagim dhe në rajon.

“Është e pandershme që presidenti të jap dorëheqjen. Nuk ta merr serioze ajo që thotë Meta, cila është ajo ushtri që do të rrëzojë Metën”.

Zëdhënësi i Presidentit reagon ndja deklaratës së Baton Haxhiut

Deklarata e Baton Haxhiut në studion e emisionit “Opinion”, ku po diskutohej për krizën politike në vend dhe rolin e Presidentit Ilir Meta ka sjellë një reagim të ashpër nga institucioni i Presidencës.

Zëdhënësi i presidentit, në një reagim në rrjetet sociale thotë se deklarata e analistit, janë të qëllimshme e të pashpresa për ata që duan të kthejnë rajonin tonë në kohët e errëta të urrejtjes ndëretnike.

“Shpifjet e zëdhënësit të Stanishiçit sot kundër Presidentit Meta si shkaktar i pengimit të bashkimit të Kosovës me Shqipërinë dhe nxitës i krizës së brendshme në Shqipëri janë të qëllimshme e të pashpresa për ata që duan të kthejnë rajonin tonë në kohët e errëta të urrejtjes ndëretnike dhe duke damkosur shqiptarët si faktor krize e destabiliteti. Qëndrimet e Presidentit Meta kanë qenë të qarta në interes të stabilitetit rajonal dhe interesit kombëtar të shqiptarëve”, shkruan Tedi Blushi.