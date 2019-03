”Çfarë turpi?!!”, shkolla e rrënuar, në oborr u mbollën pemë për vizitën e ministres (Foto)

Ish-deputeti i PD, Luçiano Boçi ka publikuar sot disa foto që shkollës Jorgji Dilo në Elbasan, në oborrin e së cilës janë mbjellë sot pemë në oborr, ndërsa ambientet e brendshme janë të rrënuara. Për shkak të mbrërritjes së Besa Shahinit në këtë shkollë, skena është improvizuar aty për aty.

Reagimi i Boçit

7 MARS ME FASADË

Çfarë turpi?!!

Mbjellin pemë në shkollën 9 vjeçare Jorgji Dilo, sepse do vinte Ministrja për 7 Mars.

Oborri duhej i zbukuruar si fasadë, të kthyer tashmë në qëllim në arsim.

Disa gjethe për të mbuar turpin e brendshëm.

Po si është shkolla brenda?

Mos u habisni është tërësisht e degraduar dhe askush nuk kujtohet ta rikonstruktojë.

Ndodhet në mes të Elbasanit.

Pamjet skandaloze flasin vetë.

Megjithëse e denoncuar dhe nga Klan që në Jamar, këta as zverdhen as skuqen. As reagojnë e as veprojnë.

Vetëm mashtrojnë!!!!!

Me një pemë duan të kalojmë lumin.