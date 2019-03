Berisha zbulon skandalin: Ja kush furnizon Ramën me lëndë helmuese të ushtrisë së Beogradit!

Ish-Kryeministri Sali Berisha denoncon se gazi që është përdorur dhe pritet të përdoret kundër protestuesve në Tiranë, merret nga Policia nga kompania MSSC.

“Miq, denoncohet furnizimi i narkopolicise me lende helmuese luftarake te ushtrise serbe nga banda e 97-tes e Gjolek Malaj dhe perdorimi i paramilitareve te tij per te hedhur bombat mbi demonstruesit”, shkruan ish-kryeministri në një postim në Facebook, ku paraqet edhe mesazhin e ardhur në adresë të tij.

Statusi i ish-Kryeministrit Berisha

Ja kush furnizon Edvinin me lende helmuese te ushtrise se Beogradit!

Duke perjetuar ngjarjet e fundit ku ne gjykimin tim forca paramilitare te Gjolek Malaj jane bere njesh me Garden e republikes, shpreh indinjaten e perpiqem te ndihmoj sa mundem ne kete kundervenje. Une kam prova te besueshme ne gjykimin tim se materialet jane furnizime nga MSSC (MILITARY SYSTEM SUPPLY COMPANY) nje komapni e Emiljano Duashaj antar i bandes se Gj. Malaj ne ngjarjet e vitit 97. Dyshoj qe edhe hedhja e bombave serbe te furnizuara nga vete banda e Gjolek Malaj direkt ne trupin e drejtuesve te opozites eshte e njerezve te tij. Gjithe te mirat e ne konfidence…