Berisha denoncon skemën e vjedhjes së 170 milionë eurove në segmentin Ibë-Farkë

Sali BERISHA

Ndertimi i segmentit Ibe-Farke, deshmi e megakorrupsionit qeveritar!

Edvini, genjeshtar kongenital, mashtron qytetaret e Elbasanit diten e festes se tyre.

Te dashur miq, dje Edvin Kristaq Genjeshtra zgjodhi diten e Veres per te uruar me genjeshtren e radhes qytetaret e Elbasanit dhe mbare Shqiperise.

Keshtu, dje ai i shoqeruar nga ndrikull Balluku, gjate nje inspektimi per te 7-ten here ne vendin e krimit, rrugen Ibe -Tirane prej 11 km, rruge ne te cilat punohet nga 2013 deri sot, genjeshtari kongenital deklaroi se per shnderrimin e ndertimit te saj ne vegun e Penelopes fajin e ka projekti mizerabel i saj.

Po rikujtoj ketu se dy muaj me pare ky mender kryeminister qe flet me shume me tule se sa me tru, deklaroi se kjo rruge qenka tenderuar pa projekt paçka se rruga eshre tenderuar me tender te hapur nderkombetar.

Te gjitha keto mashtrime Edvini i ben per te mbuluar vjedhjen monstruoze Rama -Gjiknuri – Ahmetaj te rreth 170 milione eurove per ndertimin e segmenti Ibe -Tirane dhe mos perfundimin e ketij segmenti per 6 vite me rradhe 2013-2019.

Te dashur miq, lidhur me mashtrimin e radhes te ketij genjeshtari te lindur sqaroj sa vijon:

– Autostrada Tirane – Elbasan ka patur dhe ka projekt te shkelqyer dhe nderkombetar.

Pasi ka perfunduar projekti i plote dhe jane paguar dhe parate firmes,

⁃ ne vitin 2010 eshte hedhur per ndertim ne tender nderkombetar me fond limit 320 milion dollare te publikuar ne disa nga gazetat me te medha te botes.

-Per ndertimin e saj treguan interes dhe moren pjese ne tender 7 kompani te medha nderkombetare.

-tenderin e fitoi me 253 milione dollare kompania e madhe greke Aktor dhe nje kompani tjeter kuvajtjane me baze ne Greqi.

-Kompania greke Aktor ofroi 8.3 miliardë lekë për ndërtimin e tunelit (rreth 58 mln euro), teksa Ministria e Transporteve kishte vendosur në dispozicion 15.5 miliardë lekë.

Kompania Aktor perfundoi plotesisht ne nje kohe prej 23 muajsh:

Tunelin e Krrabes dhe

-segmentin Krrabe- Elbasan prej 20 km si dhe,

-3,5 km ne segmentin Ibe -Tirane. Perveç ketyre kompania kreu punime te tjera te rendesishme ne trasene e segmentit Ibe-Tirane.

Qe nga fundi i vitit 2013 deri sot vazhdon vjedhja e paimagjinueshme ne kete veper.

Keshtu, çmimi i segmentit per 8 km Ibe -Tirane, per shkak te vjedhjeve nga Rama Gjiknuri beri qe çmimi ne teresi i vepres te rritet nga 255 milion euro, me te cilin ishte fituar tenderi, ne 425 milion euro. Per shkak te ketyre vjedhjeve monstruoze çmimi i segmentit Ibe -Tirane per km arriti ne mbi 20 milion euro nderkohe qe tuneli i Krrabes prej 5 km (ne dy tunelet) eshte hapur me 58 milione euro apo me pak se 12 milione euro per km.

Prokuroria e Krimeve te Renda hapi nje hetim dhe arrestoi drejtuesin e ARRSH por rezultoi se prapa aferes qendronte kupola e qeverise me ne krye Edvinin ne bashkepunim me Gjiknurin dhe Ahmetaj, te cilet vetem ne prag te zgjedhjeve te vitit 2017 votuan per kete segment ne parlament shtese kontrate prej 37 milione euro.

Prandaj miq, mender Kryeministri, per te fshehur sado pak vjedhjet e medha ne kete veper, te cilen ne 8 km e mbetura te pa perfunduara ne qershor te vitit 2013 te segmentit Ibe – Tirane ku punohet prej 6 vitesh dhe u vodhen se paku 170 milion euro, mashtron dhe vetem mashtron si hajdut dhe genjeshtar kongenital. sb