Basha uron 7 Marsin: Mirënjohje pafund çdo mësuesi

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka uruar mësuesit për festën e 7 Marsit.

“Gëzuar 7 Marsin!

Mirënjohje pafund çdo mësuesi që është kthyer në prind të dytë për breza të tërë nxënësish! Askush nga ne s’do ishim këta që jemi sot, pa përkushtimin dhe sakrificat e tyre. Urime!”, shkruan Basha duke publikuar edhe fotot e takimit me mësuesit.

Basha e nisi ditën me një takim të përzemërt me mësusesn e ij kujdestare dhe disa mësuese të kryeqytetit.

“Mirënjohje pafund çdo mësuesi që është kthyer në prind të dytë për breza të tërë nxënësish! Shoqëria jonë u ka një borxh të madh brezave të tërë të mësuesve që sot në pensionet e tyre nuk mbyllin muajin. Ne duhet dhe do të bëjmë më shumë për mësuesit sot dhe nesër që të kenë paga më dinjitoze, kushte më të mira për mësimdhënie dhe trajtim dinjitoz. Sepse mësuesit janë garancia për cilësinë dhe formimin e brezave të ardhshëm

Duke respektuar të shkuarën, ndërtojmë të sotmen dhe projektojmë të ardhmen!

Askush nga ne s’do ishim këta që jemi sot, pa përkushtimin dhe sakrificat e tyre”, tha Basha.