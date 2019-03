Basha reagon pas arrestimeve me urdhër të Ramës: Asnjë procedim nuk i ndal qytetarët dhe PD-në…

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka reaguar pas arrestimeve dhe procedimeve që ka bërë policia në lidhje me protestën e djeshme të qytetarëve.

Basha shkruan se, nuk ka procedim që ndal PD-në dhe qytetarët për të përmbushur misionin që Shqipëria të bëhet si e gjithë Europa.

Reagimi i plotë i kreut të PD, Basha

Asnjë procedim penal nuk e ndal Partinë Demokratike dhe qytetarët për të përmbushur misionin tonë për Shqipërinë si gjithë Europa.

Përdorimi i militantëve dhe ushtarëve të krimit në Polici për të goditur qytetarët dhe kundërshtarin politik është tipari më i qartë i këtij regjimi kriminal: Edi Rama ka ardhur në pushtet me ndihmën e bandave dhe ka zgjedhur të jetë me bandat kundër popullit.

Të gjithë bandat, ajo në qeveri dhe ato në rrugë do të dalin para drejtësisë!

Unë dhe Partia Demokratike jemi të vendosur të mbrojmë me çdo mjet të drejtën për të protestuar, të drejtë që e fituam pas 46 vitesh të diktaturës më të përgjakshme në Europë!

Numërimi mbrapsht për Edi Ramën dhe bandën në pushtet ka nisur! #shqiperiasieuropa

