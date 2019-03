Basha: Rama në grahmat e fundit, betejë për shembjen e sistemit

Kreu i PD, Luzlim Basha është pyetur për vizitën e Ramës në Itali si dhe intervistat e tij për mediat italiane. Gjatë një lidhje telefonike për emisionin ‘Të Paekspozuarit’ në Neës24, Basha tha se, Rama është në grahmat e fundit dhe duhet shembur sistemi jo vetëm largimi Ramës.

“Unë nuk merrem më me Ramën, se ai është përfaqësues i një sistemi të shembur. Ai mund të bredhë si Arafati dhe asnjë se pret. Qoka mund të bëjë me lekët e shqiptarëve, por këto janë grahmat e fundit të tij. Ajo që duhet të merremi tani nuk është aksioni qytetar deri në zhbërjen de fakto të asamblesë së krimit, por ajo që e duhet të merrmi është ajo pas kësaj. Është në sistem që duhet shembur. Unë bashkë em opzitën dhe qytetaret ti japim jetë një projekti të ti ri. Një person nuk duhet të ketë pushtet të pakufizuar. Duhet një parlament që të garantojë transparencën. Jo thjesht largimin e Ramës, por shembja e këtij sistemi. Ne duhet t’i japi fund këtij tranzicioni 30-vjecar”, tha Basha.

Ju u shfaqët me Bruno Vespën vetëm 1 minutë e gjysmë?

Më thanë që do më jepnin 3 minuta e gjysmë, por nuk e di çfarë ndodhi. Bëra një gabim. Nuk e di çfarë ndodhi më pas. Këto janë pleshtat e fundit të qenit që ka ngordhur.

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka folur në emisionin “Të Paekspozuarit”. Basha deklaroi se në emisionin e Bruno Vespës, ku ishte i ftuar edhe kryeministri Rama, i është ndërprerë fjala, edhe pse ishte premtuar se intervista e tij do të transmetohej për tre minuta e gjysmë. Megjithatë, Basha tha se asgjë nuk do të mund ta shpëtojë Ramën, edhe pse ai ka partë e drogës dhe njerëz që e ndihmojnë në propagandën e tij.

Lulzim Basha: Nuk merrem më me Ramën, ai është përfaqësues i një sistemi të shembur nga populli. Mund të bredhë si Arafati, paratë e drogës i ka me shumicë. Zgarba me shokë ka me shumicë, qoka mund të bëjë me lekët e shqiptarëve, por janë grahmat e fundit. I kemi parë tek autokratët dhe diktatorët, nga Ukraina deri në Ballkan.

Ne po merremi jo vetëm me aksionin qytetar, që do të zhbëjë asamblenë e krimit, por do të merremi me projketin pas kësaj.Ky sistem duhet shembur dhe rrafshuar në mënyrë që të mos mbijë asnjë Ramë tjetër.Për këtë, unë, bashkë me PD-në, jemi të vendosur që t’i japim jetë një projekti të ri, një demokraci ku të ketë kufizim të pushtetit, institucionet që i kontrollojnë këto persona. Të ketë parlament, jo thjesht paradhomë të kryeministrit.

Ylli Rakipi: Ju folët në emisionin e Bruno Vespës, dolët vetëm për një minutë e gjysmë

Lulzim Basha: Bëra gabim, sepse më thanë se do të më jepeshin 3 minuta e gjysmë, por pastaj nuk e di cfarë ndodhi, u katandis kokoshi një thelë. Ishte një gabim, por ajo ishte një shfaqje. Marrëveshja ishte që do më jepeshin 3 minuta e gjysmë