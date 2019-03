Basha: Protesta po rritet, e ushqen urrejtja për regjimin dhe shpresa për ndryshim

Kryetari i opozitës, Basha deklaroi nga studio “Zonë e Lirë” se protestat e opozitës janë nga më të mëdhatë në historinë e pluralizmit dhe se ato vetëm do të rriten, pasi ushqehen nga urrejtja për regjimin dhe shpresa për ndryshi. “Më në fund ajo që po konstatojmë në këto protesta është se ka shpresë për ndryshim”, tha Basha.

I ftuar në Zonë e Lirë përballë Arian Çanit, kreu i opozitës Lulzim Basha ka komentuar zhvillimet e fundit politike në vend. Sipas tij, njerëzit e kanë kuptuar se ka ardhur momenti për ndryshim rrënjësor.

“Unë besoj tek forca e njerëzve. Unë besoj se shteti është si një familje e madhe, ka për detyrë të kujdeset për njerëzit, për mirëqënien e tyre, të kujdeset ndaj çdo qytetari edhe ndaj më të pamundurit.

Çfarë bën një familje? Një familje me kërkesë të lartë llogarie, çfarë bën? Kujdeset që brënda familjes, gjithkush të bëjë detyrat e veta dhe ne për këtë po luftojmë; të kemi një shtet ku gjithësecili të bëjë detyrat e veta dhe askush të mos ketë mundësinë të abuzojë me pasuritë publike dhe me fatin e njerëzve.

Ky shtet sot ka vetëm një qëllim: vjedhjen, abuzimin dhe në funksion të kësaj ka frikën dhe propagandën. Sa mund ta zgjasë kështu? Shqiptarët po bashkohen dhe po bashkohen me një qëllim: ti japin fund kësaj gjendjeje dhe të krijojnë, nëqoftëse krahasojmë shtetin me familjen, një shtet i cili të japë llogari para tyre, mos ti vjedhë, mos ti dhunojë, mos ti tallë port ë kujdeset për ta. Shpresa për këtë ndryshim është shumë më e fortë se sa frika që po mundohet në grahmat e fundit të ngjallë ky regjim.

Nuk po i funksionon më frika.

Goditjen e parë e mori me studentët, të dytën e mori me këtë protest që ka nisur e nuk do të ndalet. Do të jetë gjithmonë e më e madhe, sepse protestën nuk e ushqen vetëm zëmërimi I ligjshëm, ka filluar ta ushqejë dhe shpresa që kjo nuk është një lëvizje për pushtet e disa partive politike, por është një lëvizje për ndryshim, një ndryshim të vërtetë për vendin tone”, u shpreh Basha.

“Për herë të parë nuk kanë frikë qytetarët, por ka frikë Rama. Hajdutët të kapur me presh në duar i ka kapur frika nga dënimi popullor. Është një vendim i paprecedentë që kërkon guxim të madh. Nëse vazhdojmë kështu dhe ky vend boshatiset. Jo thjesht për të ndryshuar pushtetin, por vendin. Ka nevojë për një ndryshim të madh. Dhe njerëzit këtë e kanë kuptuar. Është kapur në vjedhje qindra milionëshe me PPP-të. Premtuan reformë në shëndetësi, shëndetësia në pikë të zezë, premtuan reforma në arsim, arsimi në degradim”, u shpreh Basha.

Ai shtoi se, “këto kanë qenë protestat më të mëdha pas vitit 90. Kupa është mbushur. Nuk kemi çfarë presim”.

Kreu i PD-së nuk kurseu komentet as për videon e kryeministrit Rama duke festuar me gratë në Fier.

‘Nuk merret me hallet e grave dhe vajzave shqiptare. Nuk më ngjall asgjë. Ajo është puro propagandë. Ku e keni Kim Jong Un? Se atë më sjell në mendje. Korenë e Veriut’, tha Basha.

Gjatë intervistës në “Zonë e Lirë”, kreu i PD-së Lulzim Basha u shpreh optimist për të ardhmen e vendit, duke besuar te forca e njerëzve, sipas tij.

“Kjo është beteja midis shtetit të frikës dhe popullit. Ka shumë forma që policia kontrollon njerëzit mos shkojnë në protestat e opozitës, të cilat tregojnë se të vetmet armë që i kanë ngelur Ramës janë propoganda dhe frika”, ka thënë Lulzim Basha në studion e “Zonë e Lirë”, duke thënë se Rama ka marrë goditjet e fundit nga protesta e studentëve dhe më pas ajo e opozitës.

“Kam besim tek forca e njerëzve, kemi një koncept që shteti punon me frikë dhe propagandë, këto janë gradat e fundit të një regjimi. Nuk është e vërtetë që ndërkombëtarët përkrahin Ramën. Nuk po i funksionon më frika, goditjen e madhe e mori me studentët, të dytën e mori me këtë protestë që po vazhdon”, tha Basha.

“Asnjë mekanizëm i këtij regjimit nuk mund të shmang të pashmangshmen. Me hapin tonë, kemi krijuar shtratin me të cilin të gjithë qytetarët do të krijojnë një të ardhme. Hapi i parë vrasja e frikës, e dyta një bashkëbisedim i frikës. E vetmja që na ndan nga kjo e nesërme, është forca e ëndrrave sepse ne po ëndërrojmë normalitetin. Forca e protestës është edhe ura e shpresës”, thotë kryetari i PD.

“Këto që po them nuk janë imagjinatë, por do të jenë realitet nesër”, shtoi Basha.

Gjatë një komenti të moderatorit Arian Çani, i cili e etiketoi vendin si një nevojtore, Basha reagoi duke thënë: “Ne jemi një vend i bukur dhe i pasur, por i vjedhur. Nevojtore është qeveria”.