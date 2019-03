Basha për zgjedhjet e parakohshme; në Maj, në Qershor apo në Tetor…?

Kryetari i opozitës, Basha deklaroi me siguri se zgjidhja e krizës politike në Shqipëri do të jenë zgjedhjet e parakohshme. “Më e rëndëishme se koha kur do të mbahen këto zgjedhje, në Maj, në Qershor apo në Tetor është fakti se duhet të ketë garanci që ato të jenë të lira”, tha Basha.

“ Ndërkombëtarët e kanë kuptuar se Niçja i Ramës s’është filozofi. Ata po flasin për një qeveri që ka kapur zgjedhjet Kanë ikur ministra për një sanduiç në Slloveni, se kishte ikur pa e paguar, deputetë për një shishe verë në Gjermani, për një biletë treni në Holandë. Kjo pra është, që të mos ketë populli qeverinë, por qeveria popullin. Kjo ndodh kur e lidh fatin me njerëzit, kur e lidh me votën e njerëzve, jo kur e lidh me Avdylajt, me Nicen. Se po e lidhe me Niçen, ça ndodh…vjedh popullin… Arian Çani: Duhet sqaruar se Niçja nuk është filozofi i famshëm gjerman. Basha: Ke të drejtë, nuk është Friedrich-i. A thua ky është keqkuptimi me Knutin, mos ka kujtuar se Vangjushi i ka bërë pazaret për vota me Friedrich Niçen? Ka një histori qendrimi i ndërkombëtarëve, jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë Ballkanin. Ata thonë stabiliteti-stabiliteti-stabiliteti.

Tani kanë filluar të ndërgjegjësohen, se po të shikosh të gjitha mediat kryesore evropiane po thonë: protestat në Shqipëri janë kundër një qeverie që akuzohet për korrupsion, të lidhur me krimin dhe që ka kapur apo ka prishur zgjedhjet”, tha Basha.

Basha: Jam politikani më proevropian në Shqipëri, Putin s’ka investim më të mirë se Ramën

Pyetja që vret e Arian Çanit: Lulzim Basha, biri im, a mos ndoshta sonte ka ardhur fiks moment që ju të deklaroni dhe të pohoni nga kjo studio se në fakt djegien e mandateve dhe fillimin e këtyre protestave i bëni sepse keni prapa mbështetjen e Moskës?

Lulzim Basha: Kjo po që është për humor. Kjo pjesë e propagandës të kujton propagandën e Enverit. Se të rinjtë ndoshta s’e mbajnë mend. Në fund fare, kur nuk ecte asgjë tjetër, shpikej armiku i jashtëm që mbështeste kundërshtarin e brendshëm. Dhe në këtë rast, ata që e kanë shpikur këtë, më duket edhe se janë të kohës së Enverit. Sa i përket Lulzim Bashës, sa më përket mua, unë jam politikani më proevropian, më evropian në radhë të parë, që ka sot Shqipëria. Ndoshta nesër vjen dikush tjetër më evropian se unë, por deri më sot, politikan më evropian se unë nuk ka. Ndërsa Edi Rama është ai që pret oligarkët rusë në zyrë, i ka pritur prapë Gunvorin, naftën e Shqipërisë jua ka dhënë sot rusëve. Putini, investim më të mirë se tek Edi Rama nuk ka. Naftën e merr me Gunvorin, sistemin demokratik e ka shkatërruar, me një stil të ngjashëm, dhe agjendën rajonale për ndarjen e Kosovës, Vuçiç e Rama e bëjnë fare mirë, kështuqë nuk ka fare nevojë të investohet në asnjë factor tjetër politik. Dhe padyshim, nuk ka nevojë të investohet tek Lulzim Basha, i cili njihet botrisht për pikëpamjet e tij evropiane dhe atlantiste.