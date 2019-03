Basha-Majkos: Non siamo oppositori di facciata

Il Ministro per la Diaspora, Pandeli Majko ha invitato il leader del Partito Democratico Lulzim Basha al Vertice della Diaspora che si sta svolgendo a Tirana.

Secondo l’ordine del giorno della discussione, Lulzim Basha dovrebbe parlare il decimo, prima del capo del governo. Ma Basha, attraverso due post su Twitter, ha respinto questo invito.

Secondo lui, la diaspora ha un contributo vitale alla vita economica e politica del paese, ma non può mai accettare il suo uso come facciata del governo.

“Abbiamo un enorme debito con la diaspora, quindi non posso mai accettare il suo uso come facciata artificial dal uomo che ha riempito i campi dei richiedenti d’asilo con 300.000 albanesi, sbattendoli fuori dalle loro case, ha oscurato il nome del Albania con il cannabis e ha lasciato il paese nelle mani degli oligarchi del crimine. L’Albania ha bisogno del assistenza e cooperacione della diaspora. Io e il Partito Democratico accogliamo il suo sostegno e la sincera cooperazione per costruire in Albania le opportunità, la sicurezza, la libertà e i valori di cui godono nei loro paesi di residenza “, afferma Basha.