Basha: Largimi i Ramës është çështje kohe

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ftuar në Ora News, tha se Largimi i tij është vetëm çështje kohe. “Janë 3 gjëra të sigurta. Se regjimi i Ramës ka mbaruar. Ai është një kufomë politike e pakallur. Se do të ketë zgjedhje të parakohshme në vend. Se beteja jonë nuk është betejë për pushtet, për të favorizuar një parti, për të mposhtur një sistem që ë vodhi votën, paratë dhe të nesërmen. Duhet që personat me pushtet, të kapur duke vjedhur votat të shkojnë para drejtësisë, të bëhen shembull. Pa siguruar këtë, asgjë tjetër nuk mund të ketë. Çdo situatë me Ramën në krye të qeverisë është e paqendrueshme, nuk zgjidh asgjë. Largimi i tij është vetëm çështje kohe”, tha Basha.

Basha: Hapi që kemi ndërmarrë përjashton çdo mundësi për një përsëritje të 2017-ës Artur Zheji: Presioni i ndërkombëtarëve, si do ta përballoni, cila është perspektiva dp t Lulzim Basha: Akti i djegies së mandateve do të thotë që ne përfundimisht e kemi braktisur regjimin e Ramës. Dhe siç e the edhe vetë, ky akt përjashton çdo përsëritje të skenarit të vitit 2017, ku ne zgjodhëm të shmangnim përplasjen civile mes shqiptarëve dhe të jepnin një shans tjetër mudnësisë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sot pothuajse dy vjet pas asaj marrëveshje është e qartë që ne kishim të drejtë, marrëveshja nuk funksionoi, përgjimet tregojnë qarët se Edi Rama e përdori marrëveshjen si një mbulesë poshtë së cilës ai me Avdylajt, me Shullazët dhe me Bajrat dhe me gjithë grupet e tjera të krimit të organizuar vodhën votën e qytetarëve, solli një parlament të diktuar nga vota e krimit dhe me këtë parlament ditë për ditë, me këtë parlament dhe me këtë qeveri marrin vendime kundër interesave të shqiptarëve. Çfarë po kërkojmë ne?! Ne po kërkojmë të rikthejmë Shqipërinë tek vlerat europiane, të kthejmë Shqipërinë tek shpresa. Si bëhet kjo?! Në radhë të parë duke rikthyer demokracinë, zgjedhje të lira dh etë ndershme. Kush mund ta bëjë këtë?! Vetëm qytetarët. Kërkesa jonë është fare e thjeshtë: Të kthejmë legjitimitetin politik, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Dhe hapi që kemi hedhur përjashton çdo mundësi për një përsëritje të 2017-ës. Këto janë vendime.

I ftuar në "360 gradë" në Ora News, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është duke komentuar zhvillimet e fundit politike në vend dhe protestën e nesërme para godinës së Parlamentit.

Sa i përket djegies së mandateve, kryedemokrati është shprehur se ky ka qenë imponim i qytetarëve.

“Kishim vetëm dy rrugë. Ne jemi sot në një sistem ku një njeri ka kapur gjithë pushtetin. Ka asgjësuar Gjykatën Kushtetuese, ka kapur drejtësinë dhe ka asgjësuar Prokurorinë. Opozita me të drejtë, ishte kthyer në fasadë. Ne nuk arrinim dot përmes rolit parlamentar që është i kufizuar veçanërisht pas ndryshimeve të 2008-s. Është pjesë e marrëveshjes Basha-Rama që të rrini aty. Erdhi një moment ku qytetarët na vunë para zgjidhjes duke çuar vendin drejt krizës institucionale ose ta linim të degradonin në shfaqje dhune”, u shpreh Basha.

Sipas tij, ky vendim ka qenë shumë i vështirë, por i domosdoshëm.

tha se vendimi për djegien e mandateve ishte i vështirë.

“Vendimi ku kemi arritur është një vendim i vështirë, aspak i lehtë, por në këtë vendim kemi arritur pasi kemi shteruar çdo mundësi tjetër për t’i shërbyer interesin publik. Ne jemi përpjekur të zgjidhim përmes iniciativave tona problemet kryesore të vendit. Zgjedhjet jo të lira, qeveria e korruptuar, lidhjet e politikës me krimin. Mjerimi ekonomik që shkaktohen nga afera të mëdha korruptive”, deklaroi ai.

Basha: Akti i djegies së mandateve do të thotë që ne e kemi braktisur përfundimisht regjimin e Ramës. Ky akt përjashton çdo përsëritje të skenarit të vitit 2017, ku ne zgjodhëm të shmangim përplasjen civile. Sot pas dy vitesh, është e qartë që ne kishim të drejtë. Marrëveshja nuk funksionoi. Rama e përdori marrëveshjen si një mbulesë poshtë të cilës, ai me Avdylajt, me Shullazët dhe me Bajrët vodhën votën e qytetarëve.

Artur Zheji: Pse zgjodhët rrugën e djegies së mandateve, në një vend anëtar të NATO-s, si Shqipëria?

Lulzim Basha: Nëse ne do të ishim në këto kushte, në vitin 2008, nuk do e kishim marrë ftesën e anëtarësimit. Nëse ne do të ishim në këto kushte, nuk do të ishim futur në NATO, nuk do të ishin hequr vizat për shqiptarët. Pra kemi të bëjmë me një situatë ku vendi ka bërë hapa të mëdhenj pas. Është asgjësimi i zgjedhjeve.

Kjo është një qeveri e cila jo thjesht akuzohet, por është kapur duke vjedhur zgjedhjet në bashkëpunim me krimin e organizuar, me Dakon, me Gjiknurin, me Tahirin. Janë tre figura dhe ka të tjera në ato qindra faqe të patranskriptuara të dosjeve, siç është dosja 339 apo dosja 184, të Drejtësisë Shqiptare.

Në një situatë të tillë, është e pamundur të mendohet që vendi mund të ishte anëtar i NATO-s. Vendi është anëtar i NATO-s, por detyra e parë e një vendi anëtar të NATO-s është të ruajë – dhe kur janë prishur standardet demokratike, sic ka ndodhur sot – të rikthejë standardet demokratike.

Pra, në kuptimin politik të fjalës, zgjidhja që ne kemi bërë, sakrifica që kemi bërë, dorëzimi i mandateve, në thelb është t’ia kthejmë prapë popullit vendimmarrjen, sepse sot vendimmarrja nuk është në duart e popullit, por është në duart e një bashkimi interesash të një grushti politikanësh dhe një grushti kriminelësh.