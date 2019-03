“Barcelona me gjeniun Messi, favorit për Ligën e Kampionëve”

Sulmuesi i Barcelonës, Lionel Messi, i kaloi 15 vjet duke i shfaqur cilësitë e pabesueshme që i zotëron, ama prapëseprapë ai gjen mënyra të reja për t’i habitur njerëzit.

Paraqitja e tij në stadiumin Benito Villamarin kundër Real Betisit të dielën mbrëma ishte e jashtëzakonshme dhe pasi e kompletoi het-trikun me një parabolë mbi Pau Lopez nga cepi i zonës së rreptësisë, argjentinasi mori duartrokitje nga i tërë stadium.

Nuk tingëllon më si diçka e veçantë të thuash se Messi e shënoi një het-trik, pasi ai i ka regjistruar 51 sosh në karrierën e tij profesionale.

Pjesë e asaj që e bëri het-trikun e tij të veçantë kundër Betisit, megjithatë, ishte mënyra sesi ai e shënoi secilin gol ndryshe: gjë që tregon për aftësitë e shumta që kapiteni i Barcelonës i posedon.

37 ndeshje, 39 gola dhe 21 asiste – këto statistika të frikshme të 10-shit magjik të Barcelonës kanë shtyrë trajnerin e Tottenhamit, Mauricio Pochettino, të besojë se “Barça është favoriti numër një për të rrëmbyer trofeun e Champions League”.

“Nëse ka një favorit për ta fituar Ligën e Kampionëve, është Barcelona”, tha trajneri i Spursave.

“Ata kanë skuadër me lojtarë të niveleve të larta, si Messi, i cili është gjeni dhe më i miri në botë”.

“Barcelona ka lojtarë të shkëlqyer, të jashtëzakonshëm dhe gjeniun, Messi, një tjetër edhe më ndryshe, i mrekullueshëm dhe unik”.

“Leo bën gjëra që askush nuk e pret, por ajo që vazhdon të më surprizojë më shumë, është vazhdimësia. Ai e ka bërë këtë për një kohë të gjatë, ço tri apo katër ditë në 11 ose 12 vitet e fundit”.

Në çerekfinale të Ligës së Kampionëve, Barcelona do të ketë punë me Manchester Unitedin, kurse Tottenhami i Pochettinos me Manchester Cityn.