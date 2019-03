Allegri shkarkohet para sfidës ndaj Atleticos?

Një lajm bombë ka ardhur nga e përditshmja torineze “Libero”, e cila bën me dije se, Masimilliano Allegri rrezikon shkarkimin para sfidës ndaj Atleticos, që do të zhvillohet në 12 mars.

Po sipas gazetës “Libero”, bëhet me dije se, Allegri ka pasur një takim direkt me drejtorin e Interit, Beppe Marrota.

Kjo ka tërbuar presidentin Andrea Agnelli, aq sa mund të vendosë që ta shkarkojë atë përpara ndeshjes së kthimit ndaj Atletico e Madridit.

Ndërkohë ditët e fundit është përfolur se Conte mund të rikthehet te Juventusi së bashku me Andrea Pirlon. Ky i fundit pritet të marrë rolin e zëvendëstrajnerit.

Megjithatë një gjë është e sigurtë që në fund të këtij sezoni Allegri do t’i thotë lamtumirë Juventusit pas 5 sezonesh.