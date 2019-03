Ai popull nuk do të ndalet derisa t’i shkelë me këmbë…

Adriatik DOSTI

Shqiperia dhe shqiptaret ishin e jane ne shesh ..madje me masivisht se kurre me pare ne nje proteste te tyre antiqeveritare te ketyre viteve te fundit…

Dhe ishin e jane shume…vertet shume aq sa veshtire ti kene filmuar dot te gjithe Droni i Meros apo edhe Kamerat e Lleshit vendosur neper shtylla te lyera me graso…

Dhe eshte populli i vertete shqiptar qe proteston e kerkon largimin e nje qeverie kriminale e te nje kryeministri kriminel o z.Bruno Vespa i pertej detit..dhe nuk ishte ajo pjese mjerane populli sic te genjeu ty aq rendom e banalisht kryemashtruesi – kryeminister i sotem i Shqiperise te cilit i bere aq temenara e hosanara ne studion tende te Pora a Porta-s..

Dhe ishin popull te cilit i ka ardhur aty ku s’mban me ..ndaj dhe eshte aty ne shesh e ne proteste per te permbysur te keqen e madhe..Edi Ramen…o Igli Tare dhe ti o Saimir Pirgu..qe digjeni prej”turpit” te imazhit te demtuar te Shqiperise e shqiptareve qe ju turperuan juve pse dogjen dy goma makine….

Vetem qorrat e horrat nderkombetare e te korruptuar me ne krye njefare Fleckenshtejni e te tillet si Soreca i BE , Boshardi i OSBE apo edhe tufa e sigurimsave te Ambasades pa ambasador ne rrugen e Elbasanit nuk e pane sot popullin shqiptar qe ne qindra mijera zbarkoi ne shesh e kerkoi te marre ne dore fatet e tij dhe te sikterise njehere e mire nga ai vend Banditin Rama e banden e tij antishqiptare…

Protesta e sotme i tregoi hapur e qarte botes mbare se cilet ne fakt jane imazh-prishesit e vertete te Shqiperise e te shqiptareve…

Dhe ata fillojne qe nga bazhibozuket, militantet , bytheshiturit , mercenaret me pagese e tradhetaret e tu o popull qe kane mbushur ding shtypin, e studiot e tua tv e mediatike dhe nuk reshtin se vjelli vrer ndaj teje e nuk pushojne se lehuri ne favor te leh-paguesve te tyre per ti mbajtur ata ende ne kembe e ne pushtet e per te vazhduar te te ngulin ty thiken pas shpine edhe me thelle se deri tani…

Dhe jane bere shume vertet qe nga Merua e Mut Nano..tek Fevziu e Peza, ..qe nga Ngjela e F.Klosi tek Lorenci e Preci….qe nga Laerti e Curri tek Arjani i Zones se Lire..tek Myftaraj..tek Henri..Hila…e deri tek tufa e zonjave e zonjushave ”me kamele” qe quhen Eni, Iris, Rudina, Ilva, Ola , Anila e me radhe…

Imazh -prishesit e vertete te Shqiperise sot jane aty..ne krye te shtetit, ne qeveri, ne parlament e kudo….ndaj dhe populli ne shesh kerkon permbysjen e tyre …

Dhe ai popull doli sot aty ne shesh serish e do vazhdoje te jete po aty derisa ta permbysë ate qe merition te permbyset e te shkelet me kembe ..ai popull do te vazhdoje te qendroje ne shesh per tu ndare me boten e krimit sepse degjon edhe ate c’ka thone nderkombetaret e vertete e jo ata te paguar prej Rames me parate e Droges.

Degjon e lexon ate qe thote Zeri i vertete i Amerikes dhe Departamenti i saj i Shtetit qe akuzon rende ne raportin e fundit te tij qeverine shqiptare, e qe ben fjale per vjedhje ne votime, per kapje te shtetit nga pushtetmbajtesit e sotem bandito-kriminale..per nje media te vene teresisht nen kembet e qeverise se nje kryeministri arrogant, prepotent e te pa pergjegjshem per fatet e vendit te tij..etj etj…

Dhe ai popull nuk degjon e s’ka per te degjuar kurre ate c’ka thote nje lloj Ambasade e Amerikes Latine ne Tirane ku qeverine e quan te ligjeshme, votimet te rregullta, parlamentin legjitim e madje kercenon opoziten e shqiptaret dhe merr ne mbrojtje farsen e maskaraden e mbushjes se parlamentit me kukulla te blera -deputete nga ana e Rames…

Populli shqiptar eshte ne shesh dhe sot me shume se kurre kerkon ate qe i takon…Lirine …, dinjitetin e neperkembur e te perdhosur te tij…kerkon te rroje i qete e normal ne vendin e vet e jo te marre arratine neper bote sepse shtetin , qeverine e parlamentin e tyre e kane uzurpuar banditet, mafiozet e kriminelet qe fatkeqesisht po merren momentalisht ne mbrojtje nga ata fare nderkombetaresh pa ngjyre, pa personalitet e dinjitet ..pa karakter e pa integritet.

Ata shohin gjithcka duan e gjithcka ju pelqen te shohin..pervecse Lumin e derdhur te shqiptareve ne shesh.,.,qe kerkojne permbysjen e qeverise se krimit te Rames e largimin e tij ..

Dhe sot shqiptaret e dale ne shesh ishin qindra mijera ishin aq shume ne numer sa te gjithe mercenaret e rrogtaret mjerane te administrates se shtetit e pensionistet qe ju premtohen ilace falas…marre me force e me firma neper takimet ”gju me gju me popullin”..e te ulur neper karrige…marre se bashku..kudo qe u mblodhen ne Vlore e Puke, ne Fier, e Gjirokaster..ne Permet e Lezhe ..ne Berat e Elbasan…

Dhe Edvini ta dije mire se bashku me qeverine e banden e tij se uraganin – Popull nuk ka polici te tijen e te Lleshit qe ta ndale dot…nuk ka gardhe, tela me gjemba, bote me uje , rrethime e skela hekuri apo edhe gaz lotsjelles e police qe mezi shtyjne muajin me pagat qesharake qe marrin …qe ta mbrojne e te vazhdojne ta mbajne ende ne pushtet…