Ahengu i Ramës me gratë në Fier, Vasili: Gjysma e të keqes, që nuk kërceu gollomesh…

Në një kohë kur 8 Marsi është dita ku anembanë globit, gratë protestojnë për të drejtat e tyre, kryeministri jonë bën aheng.

Kreu i qeverisë Edi Rama, ka organizuar një pritje në Fier për një audiencë të zgjedhur femrash dhe u kujdes që pamje të ceremonisë ti shpërndante për gjithë shqiptarët në faqen e tij në Facebook, nën logon e ERTV ( me gjasë të vetmit TV në mbarë botën që sipas shefit të qeverisë, nuk është kazan). Aty është aq aktiv sa ‘gojët e liga’ thonë se nuk bën gjë tjetër veçse merret me punën e Facebook-ut.

Petrit Vasili ka reaguar lidhur me ahengun e kryeministrit Rama në Fier, me rastin e 8 Marsit.

“Ky dereziu kryeministri qesh se s’qan dot dhe kërcen nga halli me grate ne Fier sic kerceu prifti nga belaja. Gjysma e te keqes, qe nuk kerceu gollomesh sic ja do vertet zemra”, shkruan Vasili në Facebook.