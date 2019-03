6 pyetje Saimir Tahirit: Si quhesh kur u jep skafin trafikantëve për ta rregulluar?

Gazetari Flamur Vezaj ka ngritur një sërë pyetjesh ndaj ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahirit për akuzat që rëndojnë mbi të.

“Kur mohon lidhjet me trafikantët e drogës dhe më pas del që edhe ti je pjesë e grupeve kriminale, si quhesh?

Kur nuk i njeh kushërinjtë dhe pastaj kujtohesh se i ke të afër që ju “shet” edhe makinën, si quhesh!?

Kur dënohesh për shpifje dhe “nuk ke lekë” ta paguash, si quhesh?

Kur nuk zbaton vendimin e gjykates dhe fshihesh pas informalitetit, si quhesh?

Kur i mbron kusherinjtë duke thene se nuk janë trafikant dhe pastaj del që janë biles me tonelata, si quhesh?”, këto janë disa nga pyetet që ka ngritur Vezaj.

Në fund të reagimit të tij se përgjigjet e këtyre pyetjeve janë: gënjeshtar, mashtrues, shpifes, frikacak, trafikant.

Mbi Tahirin rëndojnë akuzat: ‘Trafikimi i narkotikëve’, në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, ‘Grup i strukturuar kriminal’ dhe ‘Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kirminal’ .

Reagimi i plotë i gazetarit Flamur Vezaj

Kur thua se nuk i kam takuar dhe pastaj del qe ke udhetuar bashke, si quhesh?

Kur i shet makinen dhe pastaj ia merr perseri per xhiro (edhe pas shitjes), si quhesh?

Kur mohon udhetimet me skaf dhe pastaj del qe ke udhetuar, si quhesh?

Kur i jep skafin disa trafikanteve per ta rregulluar, si quhesh?

Kur mohon udhetimet e familjes me trafikant droge dhe pastaj del qe kane udhetuar, si quhesh?

Kur deklaron se nuk je ne hetim nga Italia dhe del qe je hetuar, si quhesh?

Kur thua se nuk njeh biznesmenin me 863 mije euro dhe del qe me ate ke udhetuar jashte shtetit dhe ne makinen e tij u gjenden patentat e tua, si quhesh?

Kur takon deshmitaret pas nisjes se hetimeve per “sqarim”, si quhesh?

Kur donin ta arrestonin, dilte e qurravitej e kur i shpetoi prangave me ndihmen e politikes, del e bene trimin, si quhesh? Etj etj etj….

#PERGJIGJIET:

A. Genjeshtar!

B. Mashtrues!

C. Shpifes!

D. Frikacak!

E. Trafikant!

F. Te gjitha bashke!

