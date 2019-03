22 Marsi i vitit 1992 dhe quantum leap-i shqiptar!

Nga Sali BERISHA

Te dashur miq, dje shqiptaret ne Shqiperi dhe kudo ne bote festuan 22 Marsin, diten e pare te lirise dhe demokracise ne shekuj dhe mijevjeçar ekzistence.

Si dje 27 vjet me pare mbi 1.7 milione te rinj, te reja, burra dhe gra, njerezit me te shtypur, me te izoluar dhe me te mjeruar te planetit, nen udheheqjen e Partise Demokratike permbysen me voten tyre te lire ne vendin me monist te planetit diktaturen orwelliane te Enver Hoxhes, Hitlerit shqiptar te Pasluftes.

Me 22 mars te vitit 1992 ne ndame epokat dhe nisem udhetimin e tone ne rrugen e lirise dhe dinjitetit njerezor dhe kombetar, rrugen e mbrojtjes se interesit tone kombetar dhe çeshtjes shqiptare si dhe hapjes, renditjes dhe integrimit te Shqiperise ne krahun e miqve te saj te lirise dhe proceset euroatllantike.

PD dhe aleatet e saj moren me 22 mars te vitit 1992, ne vendin e trete me te varfer te globit, ne te cilin te ardhurat per fryme ishin vetem 204 dollare ne vit, me vetem 4 milion dollar rezerve valutore dhe nje borxh te jashtem 500 milion dollar dhe papunesi qe kalonte mbi 80% si dhe nje inflacion tre dhe kater shifror. Diktatura 46 vjecare hoxhiste kishte shkaterruar Shqiperine pothuaj ne permasa apokaliptike dhe qartas me shume se sa kishin shkaterruar ndonjehere ndonje vend luftrat civile. Per te shpetuar nga dhimbjet e tmerrshme te diktatures se mjerimit ne vitet 1990-1992 rreth nje milion shqiptar u larguan nga Shqiperia me eksode biblike.

Kushtet pra ne te cilat erdhi ne pushtet PD ishin te jashtezakoshme, por me e jashtezakoshme ishte fuqia e lirise dhe vlerave te saj, dyert e te cilave hapen me voten e tyre te lire shqiptaret.

Me permbysjen e diktatures komuniste qeveria e PD, partise qe kishte shpallur qe ne javen e pare te themelimit te saj, para shqiptareve dhe botes interesin kombetar dhe çeshtjen kombetare deri atehere te tradhetuara, si yllin e saj polar, vendosi kete çeshtje ne krye te programit te saj.

Ajo nxori Shqiperine nga izolimi me i thelle, e lidhi ne miqesi me SHBA dhe vendet te tjera te lira. PD tashme ne pushtet nderkombetarizoi ne samite te OSBE dhe OKB ceshtjen e Kosoves, konfirmoi ne rezoluta te votuara me 2/3 ne OKB te drejten e qytetareve te Kosoves per vetevendosje, promovoi ceshtjen e te drejtave njerezore dhe kombetare te shqiptareve ne Maqedoni, Mal te Zi, Luginen e Presheves dhe kudo ne rajon.

Lokomotive e integrimeve europiane dhe euroatllantike qeveria e PD dhe aleatve te saj anetaresuan Shqiperine ne Keshillin e Europes dhe ne dhjetra organizata nderkombetare si dhe firmosi nder me te parat partneriterin per paqe me Aleancen e Atllanitkut te Veriut. Ne Letren e tij te Bardhe te vitit 1996, Komisioni Europian duke vleresuar suksesin e reformave do perzgjidhte Shqiperine si vend per ti hapur procesin e stabilizim asociimit ne BE.

Ne vendin e hiperkolektivizimit total qeveria e PD hodhi themelet e ekonomise se tregut te lire dhe te demokracise, liberalizoi dhe privatizou ekonomine, beri 220 mije familje shqiptare pronare te apartamenteve te tyre dhe mbi 460 mije familje ne fshat pronare te fermave te tyre si dhe qindra mijra ndermarrje te vogla dhe objekte u privatizuan. Ne fund te kater viteve te ardhurat per fryme u katerfishuan dhe mbi 80% e prodhimit te brendshem vinte tashme nga sektori privat, u liberalizua kursi i kembimit dhe u arrit stabilizimi monetar e inlacioni ra ne njeshifror, rezerva valutore u rrite rreth 35 here.

Ne vitin 1997 Partia Demokratike njohu gabimin e saj historik te mosndalimit ne kohe te skemave pyramidale. Ajo iu kundervu rrebelimit komunist me mjete politike dhe percaktoi zgjedhjet e pergjithshme si rruge politike per zgjidhjen e krizes. Ne fushaten elektorale PS premtoi kthimin qindarke per qindrake te parave te humbura ne skema piramidale. Kurse PD deklaroi se nje borxh qe nuk eshte marre nga qeveria nuk mund te njihet. Ne vitet 1997-2005, PD ne opozite qendroi e pamposhtur para vrasjeve, akuzave dhe proceseve politike te drejtuesve te saj, perfshire ketu edhe akuza monstruoze per krime kunder njerezimit nga rregjimi i atyre qe erdhen me dhune ne pushtet.

Me fitoren e zgjedhjeve te pergjithshme ne vitin 2005, PD ne nje rast unik ne histori perzuri me vote nga pushteti ata qe erdhen me dhune dhe rebelim komunist.

Ne 8 vite te qeverisjes se saj, qeveria e PD dhe aleateve te saj firmosi dhe ratifikoi me BE Marreveshjen e Stabilizim Asociimit, anetaresoi vendin ne NATO. PD dha ndihmese thelbesore ne pavarsine e Kosoves lajmin per te cilin e shpalli ne Tirane,me te famshmen “time is now” Presidenti George W Bush ne viziten e pare dhe historike te nje presidenti te SHBA ne Shqiperi. Qeveria e PD dha kontribut thelbesor ne njohjet nderkombetare te Kosoves. Me reforma serioze te gjithaneshme u plotesuan te gjitha kushtet dhe u hoqen vizat me BE, si dhe u mor ne tetor te vitit 2012 dhe ne tetor te vitit 2013 rekomandimi i Komisionit Europian per statusin e vendit kandidat, te cilin e bllokoi Edi Rama duke refuzuar te votoje tre ligjet e ndermjetesuara dhe dakortesuara me Komisionin Europian. PD erdhi ne pushtet ne nje kohe kur bandat famezeza shqiptare benin ligjin ne vend.

Qeveria e PD luftoi me zero tolerance krimin e organizuar dhe bandat e tij. Vendosi para ligjit ne 18 muaj mbi 1000 bos dhe anetare te 206 grupeve dhe organizatave kriminale dhe beri Shqiperine nje vend te sigurt.

Ajo luftoi me vendosmeri korrupsionin dhe arriti pragun e Korporates se Mijevjeçarit te qeverise se SHBA, Shqiperia sipas UN ishte vendi i pare qe vendosi sistemin e prokurimit dixhital, sistem qe do certifikohej nga vet UN.

Qeveria ndermori reforma te thella e te suksesshme ekonomike si:

-ulja e tatim fitimit nga 25 ne 10 %

-ulja e tatimit te ardhurave personale nga 23 ne 10 pra vendosje te takses se sheshte prej 10 %,

-ulja e sigurimeve shoqerore nga 32% ne 15% per punedhenesin.

-ulja e tarifave doganore nga 6 ne 1% ,

-u krijua one stop shop per regjistrimin e bizneseve dhe u arrit reduktimi i kohes dhe kostos se regjistrimit nga 42 dite dhe 4 mije euro ne gjithsej 30 minuta dhe vetem 1 euro,

-u krijua Qendra Kombetare e Liçencave dhe Lejeve pasi u hoqen mbi 2/3 e tyre.

-U sanksionua ne ligj nisma 1 euro pra per dhenien me 1 euro te tokes publike per investitoret e huaj te medhenj

Te gjitha keto reforma, siç pohojne Komisioni Europian, Banka Boterore, FMN, IBRD etj, bene qe ekonomia e vendit, ne kulmin e krizes ekonomike dhe financiare te botes, te vazhdoje te rritet dhe te mos njohe reçesion.

-Papunesia njohu ulje progresive, ajo ra ne 12.8%

– Numeri i bizneseve u tre-fishua.

– Eksporti dhe investimet e huaja u rriten perkatesisht me 300% dhe 316%.

-Te ardhurat buxhetore u dyfishuan.

-Kredite per ekonomine u rriten 6 here.

Sipas Censusit te vitit 2011,

-343 mije familje shqiptare kishin me shume se nje shtepi.

-Shqiptaret ne banesa per 1000 banore lane mbrapa 5 kombe te vendeve anetare te BE.

Qeveria e PD dhe aleateve te saj,

-rriti me 120-150% rrogat dhe

-100% pensionet e ulta,

-ndertoi dhe rindertoi ne mbare vendin mbi 11 mije km rruge, pra siç thote Komisioni Europian me shume se i gjithe rajoni

-Ndertoi rrugen e Kombit,

-autostraden Tirane Elbasan, ne te cilat vetem tunele jane 16 km.

-Ndertoi dhe rindertoi 1300 shkolla e institucione arsimore,

-720 sisteme ujesjellesash dhe kanalizimesh,

-10 impiante te perpunimit te ujerave te zeza dhe

-400 qendra shendetesore dhe spitale.

-U ndertua terminali i aeroportit te Rinasit dhe me

pas ne fazen e dyte u dyfishua ky terminal.

-U zgjeruan ndjeshem portet e Sarandes Vlores, Shengjinit dhe

– u ndertua terminali i portit te Durresit

-u shpalle fituese kompania qe do thellonte portin per anije te medha gjer ne 50 mije ton.

Karahas infrastruktures energjia u be nje perparesi tjeter madhore e qeverise se PD. “Shqiperia superfuqi e vogel e energjise se rinovueshme ne rajon” u be moto e qeverise se PD dhe aleateve te saj.

Nga fundi i vitit 2007 e ne vazhdim,

-moren fund nderprerjet e energjise elektrike qe me pare ishin se paku 6-10 ore ne dite.

-Shqiperia u be vendi i dy projekteve gjigande energjitike;

-TAP, investimi aktual me i madh ne Europe, gazsjellesi qe do sjelle gazin azer ne Itali, dhe

-kaskades se Devollit.

Qeveria firmosi ndertimin e 420 hidrocentraleve me konçesion nga kompanite private, nga te cilat

-112 kane perfunduar dhe japin,

-mbi 40% te prodhimit te energjise se vendit dhe,

-87 jane ne ndertim e siper.

-Shqiperia dixhitale eshte nje nga realizimet madhore te qeverise se PD.

-Ne vitin 2006, perdorimi i internetit ne Shqiperi ishte vetem 4.8% nderkohe u rrit ne 63% ne vitin 2012,

-interneti dhe kabinetet e informatikes u shtrine ne çdo shkolle,

-u garantua internet falas per popullaten ne 1250 zyra ne mbare vendin,

-u ulen 3 – 5 here çmimiet e bisedave me celular,

-u licensuan dy kompani dhe u shtri ne mbare vendin teknologjia 3G dhe u pregatit kuadri per 4G

Numri i studenteve nga viti 2006 ne vitin 2013 u rrit nga,

-12 ne 50 per 1000 banore,

-70% e maturanteve hynin ne Universitet.

Trupa akademike universitare u rrit nga

-6 000 ne 10.500.

Ndjekja e shkollave te mesme u rrit,

nga 69 ne 86%.

Ne Shqiperine rurale ne 8 vite u investuan 3,2 miliard euro

Ne zonat rurale u ndertuan:

-mbi 8 mije km rruge rajonale, dytesore dhe te treta.

-mbi 1 mije shkolla e kopshte,

-630 ujesjellesa dhe kanalizime,

-qindra km kanale vaditese dhe kullues dhe u subvencionuan 45 mije projekte ne bujqesi e blegtori, gje qe beri te mundur

-te mbillen mbi 10 milion rrenje ullinj dhe

-miliona rrenj molle, arra, vreshta dhe dru te tjere frutor.

Prodhimet bujqesore ne teresi u mbrojten,

u ulen ndjeshem importet u mbi dyfishua toka e punuar,

eksportet bujqesore u rriten 3 here.

Numri i turisteve dhe vizitoreve nga 300 mije qe ishte ne vitin 2004 u rrit ne 4,7 milion ne vitin 2012.

Shqiperia, e cila ne vitin 1992 ishte vendi i trete me i varfer i planetit se bashku me Uganden dhe Angolen, nga viti 2008 kaloi ne grupin e vendeve me te ardhura te mesme te larta.

Qe nga viti 1992 ajo eshte rritur 21 here, ndofta me shpejt se çdo vend tjeter.

Shqiperia ende nuk ishte nje vend i zhvilluar por ajo linte mbrapa disa vende te zhvilluara ne vdekshmerine ametare, vdekshmerine ne pergjithesi, jetegjatesine mesatare te popullates dhe arriti te kete vdekshmeri infantile nje-shifrore.

Ne vitin 2013 shqiptaret me vullnetin e tyre hodhen poshte kontraten me PD dhe Sali Berishen dhe votuan per nje kontrate tjeter. Respektova plotesisht vendimin e tyre dhe pa ndonje veshtiresi te vecante mora te gjitha vendimet e duhura…. ( vijon)