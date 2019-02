Washington Post: Protestuesit kërkojnë largim të qeverisë dhe zgjedhje të lira

Mijëra përkrahës të opozitës shqiptare u përleshën me policinë të shtunën në një protestë anti-qeveritare që protestonin për atë që ata pretendojnë se është një kabinet i korruptuar dhe joefikas. Protestuesit kërkuan që qeveria të japë dorëheqjen dhe të mbahen zgjedhjet e parakohshme.

Protestuesit, duke hedhur fishekzjarre dhe objekte të tjera, shpërthyen nëpër radhët e policisë ndërsa po përpiqeshin të hynin në zyrën e Kryeministrit socialist Edi Rama. Ata shkatërruan derën kryesore të ndërtesës së qeverisë në kryeqytetin e Tiranës dhe thyen një vepër arti në anën e ndërtesës, por nuk mundën të hynin brenda.

Policia përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë protestuesit. Nuk kishte asnjë fjalë të menjëhershme për asnjë lëndim.

Një poster shkruante “Ky është fundi i hajdutëve”, ndërsa një tjetër tregoi një pamje të fytyrës së Ramës që ngjante me atë të Presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro. Protestuesit bërtisnin: “Rama ik!”.

Tubimi u organizua nga Partia Demokratike e qendrës së djathtë. Në një intervistë me The Associated Press përpara tubimit, udhëheqësi i demokratëve, Lulzim Basha, tha se mbështetësit e tij duan që qeveria të japë dorëheqjen, të vendoset një kabinet i përkohshëm dhe të mbahen zgjedhjet e parakohshme.

“Ne kemi nevojë për të rivendosur demokracinë përmes një parlamenti që zgjidhet nga vullneti i njerëzve dhe jo nga paratë apo kërcënimet e kriminelëve”, tha ai.

Këtë vit Shqipëria, një anëtare e NATO-s që nga viti 2009, shpreson të marrë miratimin e Bashkimit Evropian për të nisur negociatat e plota të anëtarësimit. Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar janë disa nga prioritetet kryesore të BE-së për Shqipërinë, që ka parë korrupsionin në të gjithë spektrin politik.

Shtetet e Bashkuara, BE dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë denoncoi dhunën në ndërtesën e qeverisë dhe u bëri thirrje partive politike “të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar që situata të bëhet paqësore dhe konstruktive”.

Ministri i Brendshëm Sander Lleshaj u kërkoi udhëheqësve politikë që të distancohen nga dhuna.

Presidenti Ilir Meta gjithashtu bëri thirrje për përmbajtje duke thënë se “qytetarët duhet të jenë të lirë të protestojnë dhe të respektohen të gjitha institucionet”.

Rama të shtunën ishte takimi me qytetarët në portin jugperëndimor të Vlorës, në një fushatë të dukshme të ndaluar përpara zgjedhjeve bashkiake të Shqipërisë në qershor.

Në faqen e tij Tëitter, Rama kërkoi falje artistit gjerman Carsten Holler, i cili krijoi skulpturë kërpudhash në ndërtesën e dëmtuar.