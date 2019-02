Vjedhja dhe mashtrimi i madh me “Air Albania”, avioni i kthehet “Turkish Airlines”

Mund të konsiderohet si një nga mashtrimet më të mëdha të këtyre viteve, dita kur Rama shpalli se kishte krijuar “Air Albania”. Kompania e avionëve që merrte emrat e njerëzve të shquar të historisë së artit të Shqipërisë nuk funksionoi asnjë ditë të vetme dhe asnjë orë të vetme. Ishte e gjitha një mashtrim dhe tani edhe zyrtarisht avionio me emrin “Lasgushi” I është rikthyer edhe zyrtarisht kompanisë “Turkish Airlilnes”. Kryetari i PD, Basha deklaroi përmes një postimi në facebook, se do të thërrasë në interpelancë avokaten e këtij mashtrimi të madh që sot është në krye të ministrisë së Energjitikës.

Sot pashë një njoftim zyrtar të një agjencie të huaj, se “Lasgushi” propagandistik i Edi Ramës i ishte rikthyer Turkish Airlines, sepse linja ajrore shqiptare, Air Albania është një linjë fantazëm. Më vjen keq për zhgënjimin e atyre që i kanë besuar mashtrimit të Edi Ramës.

Më vjen keq edhe për faktin që Shqipëria komentohet në agjencitë më prestiogjioze ndërkombëtare si një shtet joserioz, por më vjen mirë që është provuar çdo fjalë e denoncuar nga opozita për këtë aferë të rëndë korruptive personale të Edi Ramës.

Kur denoncova me fakte konkrete se Air Albania është fantazëm, se avionët që po përdoreshin për shoë ishin të Turkish Airlines, Drejtuesja e AlbKontroll refuzoi të dilte në debat me opozitën, duke zgjedhur monologun si mënyrën e vetme për të mos u përballur me të vërtetën dhe për të mbrojtur korrupsionin dhe paligjshmërinë me Air Albania. Bota është portokall.

Atë që nuk bëri nga pozicioni i Drejtoreshës së Albkontrollit, Belinda Balluku tani, do të jëtë e detyruar ta bëjë nga pozicioni i Ministres në komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese. Të hënën, bashkë me kolegë të opozitës, kemi vendosur të thërrasim në interpelancë avokaten e kompanisë fantazëm Air Albania, për të dhënë llogari për mashtrimin, paligjshmërinë dhe vjedhjen e shqiptarëve.