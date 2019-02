Viktimizimi është akti i fundit i mashtruesve dhe imoralëve…..

Orjola PAMPURI

Edi Rama mos bëj viktimën, përballë qytetarëve që ti vetë varfërove, përzure e shantazhove. E vetmja fjalë që të gjithë Shqiptarët kërkojnë të dëgjojnë nga ty është, Largimi… E vetmja mundësi që Shqipëria ka për t’i rrikthyer shpresën qytetarëve është largimi yt dhe arrestimi i të gjithë bashkëpunetorëve të tu.

E vetmja rrugë që të gjithë ne kemi ështëe te protestojme deri në largimin e diktatorit, sepse në fund të fundit diktatorët largohen nga qytetarët qendrestarë.

Edi Rama, për ç’farë të sherben ajo “karrige”, kur e gjithë opozita largohet përfundimisht nga Parlamenti, kur e gjithë Shqipëria nuk të do?

Pushteti yt autoritarist, nuk i sherben me nje vendi qe e shembi 28 vite me pare diktaturen.

Viktimizimi yt, nuk i sherben me as qytetarit te fundit te ketij vendi… Edi Rama largohu, pasi ne keto 6 vite ti solle te keqen e madhe ne kete vend, e cila largohet vetem me largimin tend e sojit tend. Bandat, krimi, droga, shit-blerja e votes erdhen nga ty, e do te largohen me ty. Ik!…