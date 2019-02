Ushqimet që keni në pjatë mund të jenë origjina e gjysmës së tumoreve

U deshën 50 vjet për të kuptuar se stilet e jetesës, në radhë të parë ajo që keni në pjatë, janë origjina e gjysmës së tumoreve

Për të kujtuar rëndësinë e ndjekjes së një diete korrekte është Shoqata Italiane për Hulumtime të Kancerit (Airc), e cila është kthyer në 2,500 sheshe italiane me iniciativën ‘Portokalli i Shëndetit’.

Të paktën 3 nga 10 raste të kancerit, për shkak të ushqimit

Ideja që ushqimi mund të ndikojë në shfaqjen e sëmundjeve nuk është e re: ajo është e pranishme në shumë mjekësi tradicionale, të tilla si kineze ose indiane dhe në Perëndimin mesjetar – theksojnë ekspertët.

– Hulumtimi i parë shkencor u pranua fillimisht me skepticizëm, por tashmë në fund të viteve ‘60 filluan studimet epidemiologjike që përfshinin një numër të madh njerëzish. U deshën vite për të marrë rezultate përfundimtare, arritën vetëm në kohët e fundit. Por sot e dimë se çfarë është më e mira për të ngrënë dhe çfarë duhet të shmanget”.

1960: Kancerogjene kimike të zbuluara në ushqim

Në gjysmë shekulli shkencëtarët në mbarë botën kanë përdorur në thelb dy instrumente: nga njëra anë, hulumtimet epidemiologjike, të cilat vlerësojnë mënyrën e jetesës dhe sëmundjet e mundshme të njerëzve, për të përcaktuar nëse ka marrëdhënie të rëndësishme mes zakoneve të caktuara (siç janë dieta dhe gjimnastika) dhe zhvillimit të tumorit; nga ana tjetër, hulumtimi molekular, i cili heton mekanizmat e ndërveprimit midis ushqimit dhe gjeneve, proteinave dhe komponentëve të tjerë të qelizave, për të kuptuar nëse disa substanca të pranishme në ushqim mund të promovojnë ose mbrojnë kundër fillimit të kancerit.

Në vitin 1960, studimi i shkaqeve specifike të kancerit të lidhur me ushqimin filloi të prodhonte rezultate të rëndësishme. Identifikohen disa kancerogjene kimike, të përdorura në ushqime industriale, të cilat më pas ndalohen dhe eliminohen.

1967: Jo vetëm ushqimi, por ndikon edhe stili i jetës

Në këtë vit, një studim tregon se emigrantët japonezë të transferuar në Shtetet e Bashkuara sëmuren, pas disa vitesh, me tumore të ngjashme me ato të amerikanëve: një konfirmim i rolit të stilit të jetesës në zhvillimin e tumoreve.

Pastaj, në vitin 1969, onkologu Burkitt hipotizon që mungesa e fibrave në dietën perëndimore mund të kontribuojë në zhvillimin e kancerit të zorrës së trashë, një nga më të drejtpërdrejtët të lidhur me dietën e varfër.

1973: Atlas gjeografik i rasteve të kancerit të zorrës së trashë

Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimin e Kancerit (IARC) në Lyon shpërndan të dhënat e incidencës së kancerit sipas vendeve.

Numrat dhe llojet ndryshojnë shumë: një tregues se shkaqet mund të lidhen me mjedisin dhe jetesën, si dhe me karakteristikat gjenetike të çdo popullate. Tani dihet se zgjedhja e ushqimit të shëndetshëm nuk është vetëm për yndyrë dhe kalori: duhet të shmangni majat e insulinës dhe gjendjet kronike inflamatore, të përgatitni një mburojë kundër radikalëve të lirë, të shkatërroni shpejt substancat toksike, për të forcuar sistemin imunitar, për të zvogëluar kaloritë, për të kontrolluar nivelet e hormoneve seksuale që qarkullojnë në trup dhe nuk e ushqejnë tumorin.

1975: Zbulohet roli i ruajtjes së ushqimit dhe metodave të gatimit

Disa studime janë botuar mbi marrëdhëniet midis ruajtjes së ushqimeve të kripës, niveleve të ulëta të vitaminës C dhe kancerit të stomakut: sot ne e dimë se disa metoda gatimi dhe ruajtja e ushqimit mund të jenë të dëmshme.

1981: Rezultatet e para mbi lidhjen mes ushqimit dhe kancerit

Dy epidemiologë britanikë, Richard Doll dhe Richard Peto, vlerësojnë se rreth 35 për qind e kancerit mund të parandalohet me një dietë të karakterizuar nga më pak yndyrë dhe mish dhe më shumë pemë dhe perime.

Në vitin 1982 Akademia Kombëtare e Shkencave publikon në SHBA të parin raport mbi ushqimin dhe kancerin, i cili gjithashtu përfshin udhëzimet e para për ushqimin e duhur.

1990: Disa ushqime dhe alkooli i tepërt janë të dëmshme

Janë botuar shumë studime që konfirmojnë marrëdhëniet midis disa ushqimeve dhe kancerit dhe gjithashtu nxjerrin në pah lidhjet e tjera ndërmjet stilit të jetesës dhe tumorit.

Lidhja midis konsumit të alkoolit dhe zhvillimit më të madh të tumoreve të zorrës së trashë dhe gjirit është gjithashtu e dukshme.

1994: Dieta të ndryshme, veçanërisht të pasura me fruta dhe perime

Epidemiologu italian, Silvia Franceschi, vëren se për parandalimin e kancerit, një dietë e ndryshme është më e mirë se një dietë e shëndetshme, por shumë e kufizuar. Dhe në vitin 1996 epidemiologët Steinmetz dhe Potter tregojnë se dietat e pasura me perime dhe fruta (duke përfshirë fibrat, antioksidantët dhe mikroorganizmat e tjerë) zvogëlojnë rrezikun për t’u sëmurur.

Sot nuk ka më asnjë dyshim: të paktën 3 raste të kancerit në 10 janë për shkak të asaj që hamë. Është po aq e sigurt se dieta mesdhetare luan një rol mbrojtës: shumë studime tregojnë se një dietë me kalori, e pasur me yndyra shtazore, mish të kuq, salsiçe dhe fibra të ulët shoqërohet me një rritje të tumoreve. Nga ana tjetër, dietat e pasura me fibra (që karakterizohen nga një konsum i lartë i frutave dhe perimeve) duket se kanë një rol mbrojtës.

2004-2014: Të dhënat epike të studimit: Dieta mesdhetare dhe kile shtesë

Studimi epidemiologjik mbi zakonet e jetës së evropianëve, bashkëfinancuar nga AIRC. Rezultatet tregojnë se dieta mesdhetare është modeli më efektiv i ushqimit në parandalimin e kancerit. Në 2012-2013, analiza e mëtejshme e të dhënave EPIC tregon se konsumi i flavonoideve (antioksidantë që përmbahen në shumë ushqime me origjinë bimore) zvogëlon rrezikun e kancerit të stomakut. Konfirmohet gjithashtu rreziku i lidhur me konsumimin e mishit të përpunuar.

Në vitin 2014, EPIC arrin informacione të tjera, që tregon se obeziteti përbën një faktor rreziku për shumë lloje të tumoreve, veçanërisht nëse rritet periferia e barkut.