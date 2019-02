Tregtari-Bashës: Në Gjirokastër njerëzit marrin bukë pa lekë!

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha teksa vijon turin e takimeve me qytetarë, biznesin e vogël e të rinj.

Ditën e sotme ai ka nisur një tur takimesh në jug të vendit.

Gjirokastra ishe ndalesat e tij e parë, ku u prit në mënyrën më të mirë të mundshme.

Bashkëbisedimi i Bashës me qytetarët

Tregtar: Produkti na pëlqehet, por lek nuk na mbetet. Kemi më shumë shpenzime. Papunësi, shumë dyqane janë mbyllur. Ka shumë të mbyllura. Njerëzit nuk kanë lek. Vijnë dhe duan bukë pa lek.

Basha: Problemi është se kemi një qeveri e cila nuk mendon t’i jap dorë biznesit, t’i shtrijë dorën konsumatorëve dhe njerëzve në nevojë, por vetëm të rrisë taksat dhe po i shkatërron.

Me çmimin më të lartë të naftës në Europë, në popullin më të varfër të Europës.

Me çmimin më të lartë të energjisë në rajon, në një kohë që e prodhon me koston më të ulët sepse e prodhon nga hidrocentrali shumicën.

Me taksat më të larta, 9% Maqedonia, 9%Mali i Zi, 15% Shqipëria. Ky ka mbledhur 2 miliard euro më shumë nga bizneset, nga qytetarët.

Këto para nëse nuk kthehen në ekonomi, por në investime lluksi dhe skema si tek Unaza dhe koncesione në shëndetësi dhe në katër-pesë duar, kjo ndjehet tek konsumatori. Punësimi nuk është rritur por ka rënë. E tha ai miku gjerman. Nuk është ulur papunësia, është ulur popullsia.

Ne do të stabilojmë ekonominë duke ulur çmimin e naftës, ulur çmimin e energjisë duke vendosur një sistem të ndershëm për biznesin e vogël.

Në rastin tënd, ajo që ne propozojmë është që të hiqesh nga skema e TVSH, i gjithë biznesi i vogël që është poshtë 140 milionë lek të vjetra në vit, të hiqet nga skema e TVSH-së.

Tatimi total që të paguash ti si biznes është 0.5% e xhiros vjetore. Asgjë më shumë. Të eliminohen të gjitha tarifat e tjera, lokale dhe qendrore.

Do të të vendoset një pullë fiskale që do të thotë se ti e ke paguar këtë 0.5% të tatimit të xhiros vjetore dhe nuk lejohet asnjë lloj inspektori këtu brenda.