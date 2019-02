Topalli: Ngjarje e shëmtuar të sulmosh Ramën me bojë

Jozefina Topalli vazhdon të reagojë në mënyrë të çuditshme duke dalë në krah të Ramës, atëhere kur të gjithë shqiptarët janë ngritur kundër tij. Topalli nuk flet për armët kimike me të cilat u sulmuan protestuesit, por ndjen keqardhje për bojën që është hedhur mbi Ramën.

Ish-kryetarja e Kuvendit ka komentuar aktin e deputetit të PD-së, Edi Paloka i cili një javë më parë spërkati me bojë kryeministrin Edi Rama në sallën e seancave plenare. Ajo është pyetur nga fëmijët e programit “Në kurthin e Piter Pan” në Tv Klan për këtë ngjarje. Topalli tha se kjo ishte një ngjarje e shëmtuar.

“Unë jam e bindur që në parlamentin e fëmijëve nuk ndodhin kurrë gjëra të tilla. Parlamenti është tempulli i demokracisë dhe nuk thuhen gjëra të papranueshme dhe nuk bëhen gjëra të papranueshme”, tha Topalli.

Ajo u pyet edhe se si ndihet tashmë që është jashtë politikës.

“Kjo është pyetja më e vështirë. Është më mirë që jam sonte me ty këtu dhe me këta fëmijë të mrekullueshëm sesa diku tjetër”, e kaloi Topalli me një batutë.

“Unë do të doja të kishim një parlament me të rinj dhe të reja të talentuar që i përkushtohen interesit të përgjithshëm dhe jo atij personal. Nuk është e thjeshtë”, tha ajo.