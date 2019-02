Tjetër shuplakë nga Gjermania për Ramën: Qeveria të respektojë parlamentin dhe pavarësinë e gjyqësorit

Ministri gjerman Christian Schmidt, Reporteri për Shqipërinë i CDU/CSU në Bundestagun gjerman, një ditë para protestës së opozitës, i ka bërë thirrje qeverisë shqiptare se ‘matës për hapat e mëtejshëm drejt BE do të jenë zgjedhjet lokale së afërmi. Ato duhet të mbahet të lira dhe pa blerje votash.’

Po ashtu, i ka tërhequr vëmendjen se para gjykatës duhet të japin llogari, kapobandat e kriminalitetit të organizuar dhe jo vetëm “peshqit e vegjël”.

Christian Schmidt tha: “Rruga drejt anëtarësisë në BE eshtë plot sfida. Qeveria e sotme duhet të dëshmojë se është në gjendje të respektojë parlamentin dhe pavarësinë e gjyqësorit.

Rruga e nisur me vetingun po jep frutet e para. Por duhet avancuar në mënyrën e duhur pasi ka shumë për të bërë. Në mënyrë të veçantë duhet të japin llogari para gjykatës, kapobandat e krimit të organizuar dhe jo vetëm “peshqit e vegjël”.

Matës për hapat e mëtejshëm drejt BE do të jenë zgjedhjet lokale së afërmi. Ato duhet të mbahet të lira dhe pa blerje votash. Kjo kërkon transparencë nga qeveria e partia në pushtet përkundrejt opozitës dhe zgjedhësve. Unë i uroj sukses të gjitha forcave të angazhuara për një Shqipërinë në BE”.