Të protestojmë fuqishëm nesër për të shporrur këtë qeveri!

Nga Martin DEDAJ

Të gjithë jemi dëshmitarë të një realiteti trishtues dhe të frikshëm, atë të largimit të shqiptarëve nga vendi, të cilët në kushtet e pamundësisë së mbijetesës brenda Shqipërisë, shohin si rrugë të vetme shpëtimi atë të largimit nga ky vend! Pa dyshim që ky eksod masiv i shqiptarëve, ritmet e të cilit sa vijnë e shtohen, është si rezultat i qeverisjes së dobët, apo më saktë i keq qeverisjes së rilindjes.

Varfëria e ulur këmbëkryq dhe e përhapur gjërësisht kudo në Shqipëri, si dhe gjendja e rënduar social-ekonomike, së bashku me keq qeverisjen, kanë ndikuar dhe do të ndikojnë edhe në të ardhmen, që shqiptarët të shohin si mundësi të vetme emigracionin, thënë ndryshe largimin nga Shqipëria.

Shifrat e emigracionit janë tronditëse për Shqipërinë dhe shqiptarët, të cilët enden këndej dhe andej kufirit, me shpresën e gjetjes së një të ardhmje më të mirë për vehte dhe familjet e tyre.

Sipas statistikave rezulton se çdo vitë ikin nga vendi ynë afro 5 %, e popullsisë së shqiptarëve, shifër kjo alamuese, të cilës po ti shtojmë edhe faktin se raporti lindje/vdekje është kthyer në favor të kësaj të fundit, (çfarë do të thotë se më shumë vdesin sesa lindin) shumë shpejt Shqipëria ashtu siç dhe kanë parashikuar institucionet prestigjioze ndërkombëtare, shumë shpejt do të ngurtësohet në popullësi në më pak se një milion. Pas eksodit masiv të fillimeve të demokracisë në vitet 1990-1991, ky fenomen në vitet e qeverisjes së rilindjes, që nga viti 2013 e në vazhdim ka marrë përmasa drastike, trishtuese dhe të frikshme dhe nuk dihet kur do të ndalet?!

Në pesë vite të qeverisë Rama, janë larguar nga Shqipëria mbi 500 mijë shqiptarë, që i bie më shumë se 100 mijë shqiptarë të larguar në një vit, dhe nëse do të vazhdohet me këto ritme, kuptohet se sa popullsi do të mbetet në këtë vend nga i cili po ikën mosha më vitale e tij. Sipas statistikave shumica e atyre që emigrojnë për në vendet e Bashkimit Evropian i përkasin moshës 20 – 50 vjeçare, dhe ajo çfarë është më shqetësuese është fakti se, po ikën pjesa më vitale e shoqërisë shqiptare e shkolluar dhe e specializuar, për të cilët shoqëria shqiptare ka investuar ndër vite. Po ikin mjekë dhe infermierë, stamatologë dhe mësues, mekanikë dhe ingjinierë, agronomë dhe veterinerë, hidraulikë dhe elektroutë, e plot profesionistë dhe teknicientë të tjerë, thënë ndryshe specialistët dhe teknicientët më të mirë të vendit tonë dhe Shqipëria shumë shpejt do të mbetet e banuar vetëm nga mosha e thyer, administrata shtetërore dhe popullsia me probleme shëndetësore dhe në kushtet e pamundësisë për të emigruar.

Prandaj të gjithë sëbashku duhet ti themi ndal kësaj gërryerrje masive dhe erozioni të popullsisë shqiptare, dhe duhet të ngrihemi e të protestojmë fuqishëm për të rrëzuar këtë qeveri vrastare të shpresës dhe të ardhmes së shqiptarëve në vendin e tyre.

Pjesa dermuese e familjeve shqiptare janë të prekura nga plaga e rëndë e bragtisjes së detyruar të vendit të tyre, fenomen i cili ka qenë dhe është evident në këto vite të keq qeverisjes së rilindjes, e cila meriton të emërtohet si qeveria e detyrimit të shqiptarëve për të lënë vendin e tyre.

Prandaj për të rikthyer besimin dhe për të krijuar kushtet dhe mundësinë e të jetuarit dhe punuarit në vendin tonë, duhet që me 16 shkurt 2019, të protestojmë fuqishëm dhe paqësisht për të shporrur këtë qeveri, që është shkaktarja e vetme e gjendjes së krijuar. Të protestojmë për të kthyer dinjitetin e nëpërkëmbur nga kjo qeveri antipopullore, që po na diskriminon përditë e më tepër.

Të bashkuar ne bëhemi qindra mijëra dhe shumë më shumë se kaq dhe kthehemi në uragan. Duke protestuar fuqishëm dhe paqësisht, të gjithë sëbashku ne kthehemi në misionarë të udhënisjes së ndryshimit të madh, që po troket në mbarë Shqipërinë.

16 Shkurti 2019 do të jetë: Dita e këputjes së zingjirëve të varfërisë dhe mjerimit; Dita e kthimit të shpresës së shqiptarëve për të jetuar në trojet e veta; Dita ku do të flasë uragani. Historia ka treguar se kur vendos të flasë uragani bien pushtetarët dhe pushtuesit.

Ne jemi misionarë të së ardhmes. Protesta e 16 Shkurtit do të shërbejë si udhënisje e kësaj të ardhmje të përbashkët në dheun e të parëve, Atdheun tonë të dashur Shqipëri. E ardhmja është e jona, ne jemi misionarë të saj.