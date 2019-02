Talenti shqiptar rinovon me Barcelonën me superklauzolë

Labinot Kabashi ka rinovuar kontratën për dy vitet e ardhshme me Barcelonën, me opsionin për ta zgjatur edhe për dy të tjera. Në kontratën e tij të re klauzola e largimit të tij do jetë 40 milionë euro, ndërsa nëse aktivizohet me ekipin e parë shkon automatikisht në 100 milionë euro.

Kabashi aktivizohet si mesfushor me ekipin U19 në akademinë e “La Masia”, me të cilët arriti të fitojë Champions League për të rinjtë sezonin e shkuar. 18-vjeçari ka lindur në Finlandë, por ka marrë nënshtetësinë e Kosovës duke luajtur për përfaqësuesen dardane.

Aktualisht Kabashi vuan nga një dëmtim në gju dhe së shpejti pritet të kryejë një operim afatgjatë në gjurin e majtë, teksa me 28 shkurt mbush 19 vjeç.

“Unë dua të falënderoj FC Barcelona për besimin dhe që ka qenë gjithmonë pranë meje, pavarësisht lëndimeve që kam pësuar në vitet e fundit. Klubi ka qenë gjithmonë në anën time dhe dua të ua kthej me punë, përpjekje dhe futboll gjithë këtë besim”, tha Kabashi.