Skenar i organizuar për helmim në masë të gjerë ditën e protestës së 16 shkurtit

Largimi i protestuesve nga kërpurdha e Ramës, ditën e protestës, dhe skenari joshës i policisë së shtetit, duke hapur kordoni policor, ishte i mirëmenduar. Një koktejl lendësh kimike helmuese luftarake (LHL) me veprim perifik u lëshua mbi protestuesit.

Shqipëria si një vend anëtar i NATO-s, ka detyrimin për përdorimin e LHL deri në nivelin që të mos rrezikoj jetën e protestuesve. Por me sa duke ky nuk ka qenë qëllimi i Ministrisë së brendësshme, e përfaqësuar nga një ministër, Z. Lleshi, i cili para se të betohej mbi kushtetutën e RSH, bëri fillimisht betimin publik, në mediat televizive kombëtare për Ramën.

Rama si deputet i Qarkut Vlorë, edhe më herët është evidentuar se nëpërmjet agjensive të veta të krijoj një plan helmimi. Qyteti i pavarsisë, Vlora e cila furnizohet me ujë të pijshëm nga burimet ujore të pozicionuara nga Uji i ftohtë, deri në Jonufër, është evidentuar nga organet e kontrollit në RSH, se ka një risk të shtuar të helmimit, nëpërmjet uit të pijshëm që ndotet nga ndërtimet e kontrolluara nga grupi i afërt i Ramës. Kështu, në burimin numër 3 dhe 4, i njohur si feneri në Vlorë, ndërtimet luksose të Grupit Rama, janë saktësisht mbi ujëmbledhësin e qytetit, ku galeria që mbledh ujin e pijshëm pikon edhe në verë, nga derdhja e ujërave të zeza.

Kjo situatë është më e rëndë drejt Jonufrit, ku edhe në burimin numër 5 dhe 6, Drejtoria e Përgjithëshme e Ujësjellës Kanalizimeve ka ndërtuar një pusetë gjigante për grumbullimin e ujërave të zeza, saktësisht mbi vendburim, kjo e lehtë për t’u verifikuar, pasi ndodhet 150 metra në rrugën nacionale Vlorë-Sarandë, pas vendit të quajtur Kalaja.

Helmimi i radhës i Ramës, është në qytetin e Fierit. Një ndërtim i një shoqërie oligarke, për rehabilitimin e Lumit Gjanica, në një vlerë 8 miliard lekë, ka rritur ndjeshëm rezikun e helmimit nga Arseniku. Shtrati i lumit Gjanica i tejngopur me arsenik, nga ish-Azotiku, është gërryer, dhe aluvionet e lumit, mbahen të depozituara pranë Kishës Ortodokse, dhe me rritjen e temperaturave, po krijon një rrezik të helmimit me avujt e arsenikut. Investimi në një vlerë kaq të madhe monetare, pa një studim mjedisor dhe pa analiza kimike mbi aluvionet, tregon babëzinë për para e Grupit të Strukturuar Rama, por edhe dëshirën e tij për të qenë pjesë e problemeve edhe në bastionet që deri dje ka kontrolluar, nëpërmjet stukturave të krimit.

Koktejli i LHL-ve të shtunën mund të konsiderohet si vijim normal në planin Millosheviçian të Ramës për helmim aksidental.