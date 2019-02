Si i bëri 5 milionë euro pasuri “Nafija”

Elisa ka marrë sot nofkën e re. Ajo ëshët “Nafija” e Ramës dhe duke qenë e tillë ka bërë jo pak, por plot 5 milionë euro në krye të doganave. Kryetari I PD, Basha ka zbardhur një pjesë të vjedhjeve të Spiropalit.

Denoncimi i Bashës

Problemi që parashtron zonja Kryemadhi, e parashtron, natyrisht, si një veterane e themelimit të PS dhe FRESSH. E kuptoj nostalgjinë që ka prej ditës së parë, i kam konsideruar socialistët kundërshtarë politikë, fillimisht, si pasardhës të një partie që i bëri gjëmën këtij vendi, por edhe pas përpjekjes për reformim, për shkak të ndarjes totale të pikëpamjeve të çështjeve themelore të shoqërisë.

Kemi 5 vjet që nuk flasim më me socialistë, kemi tre palë zgjedhje që nuk kemi socialistë përballë.

Kë kemi përballë?

Banditë.

Hajdutë.

Dhe ky është problemi i madh i vendit. Nuk është “Nafija” problemi në vetvete. Problemi është se kur “Nafija” që kapet me ata dy tregtarët që u mori 500 mijë, e mbani mend videon që ju nxori, ne vend që të shkojë në burg, promovohet. Mburret se bëra 5 milionë në dogana.

Ky është modeli që i jep grave dhe vajzave socialiste?

Që në këtë parti do të ecësh përpara vetëm po të jesh “Nafije” dhe po të vjedhësh. Dhe ky është edhe problemi i Kavajës.

Se nuk ka nevojë të futemi në teorinë sociologjike dhe se si duhet të punojmë që mos të ndodhin trauma të tilla. As të drejtojmë gishtin tek adoleshentët. Por që për 1 muaj, operativët policisë të mos marrin vesh se çfarë po bëhet, ky është rezultat i drejtpërdrejt i dy faktorëve.

Shthurjes totale të policisë, që i kanë vënë detyrë të mbrojë kriminelët.

Dhe një qyteti që para një viti ka patur një Kryetar Bashkie njeriun e dënuar për përdhunimin në grup të një minoreneje.

Ky është modeli që duhet flakur me çdo kusht dhe me çdo çmim dhe jam i bindur se këtë do të bëjnë qytetarët me 16 Shkurt.