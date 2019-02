Shqipëria në Tiranë, Rama fshihet në Vlorë!

Nada MEÇORAPAJ

Si deputete e Vlorës, vizita e kryeministrit të vendit në qytetin tim do të më gëzonte. Sepse një kryeministër i përgjegjshëm udhëton dhe viziton me një agjendë të caktuar, me një premtim të mbajtur që do t’jua komunikojë zgjedhësve, apo me një premtim të ri, i cili do të besohet më lehtë nëse është realizuar një premtim i mëprashëm.

Të shtunën kryeministri është në Vlorë. Do të bëjë premtime me siguri, por do të jenë të llojit: sa të jem unë dhe Partia Socialiste kjo opozitë nuk vjen në pushtet!

Opozita ndërkohë do të jetë në Tiranë për protestën e 16 shkurtit. Kryeministri nuk do të jetë në zyrë, por ai nuk gjendet në zyrë që prej 6 vitesh. Çfarë tjetër e shpjegon keqqeverisjen?!

Ai udhëton, shëtit, hap ekspozita dhe bën statuse. Nganjëherë edhe fshihet. Në Vlorë.