Reagimi i fortë: Arta Marku hap hetim për Zërin e Amerikës me urdhër të zvarranikut Edi Rama!

Kryetari i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili shprehet se, hetimi i Prokurorisë për Zërin e Amerikës ka nisur me urdhër të kryeministrit Rama. Sipas tij kjo është faqe e zezë e Prokurorisë.

Reagimi i Vasilit

Prokuroria hap hetim per Zerin e Amerikes me urdher te zvarranikut te karriges Edi Rama !!??

Faqe e zeze e prokurorise se kapur nga zvarraniku i pushtetit Edi Rama.

S’ka te krahasuar as me partine e punes.

Kjo prokurori e turpit mbylli veprat penale edi rames:

1.qe i kerkoi policise te bente fushate elektorale oer partine socialiste,

2.qe mashtroi popullin dhe tha se kish bere ekspertizen e audiopergjimit te vellait te ish ministrit te brendeshem,

3.qe i mbylli ceshtjen pasi edi rama kercenoi oficerin emiljano nuhu se tregoi fakte te verteta kundra qeverise.

Kjo prokurori guxon dhe hap hetim per Zerin e Amerikes. Dhe ndaj kujt ???

Ndaj Zerit te Amerikes.

Ky eshte tamam fundi.

Kjo ishte reforma ne drejtesi,ky ishte vetingu,kjo eshte “drejtesia e re”.

Prokurori e vene ne sherbim te nje zvarraniku pushteti si edi rama,ketij me te shplarit e me te peshtirit e zvarranikeve te karriges me merimanga te pushtetit.