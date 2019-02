Ramës i hyn frika deri në palcë, rrethon Parlamentin me tela me gjemba! Paloka: A mund të quhet më Parlament

Skandaloze mënyra se si Edi Rama po kërkon të mbrojë qeverisjen e tij. Ka vendosur të rrethojë parlamentin me tela me gjemba. Nuk kishte ndodhur ndonjëherë, por ja që Edi Rama e bëri edhe këtë gjë.

Gjatë mbrëmjes së sotme, forcat e Gardës së Republikës të komanduara nga Sandër Lleshi kanë vendosur të rrethojnë parlamentin.

Për këtë ngjarje ka reaguar nënkryetari i PD, Edi Paloka. “A mund te konsiderohet me Institucion i perfaqsimit te popullit, nje Parlament qe rrethohet me tela me gjemba nga frika e popullit???!!!”, shkruan Paloka në një postim në Facebook.