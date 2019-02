Rama drejt fundit të pashmangshëm…

Orjola PAMPURI

Rama perfundimisht i vetem, drejt fundit te pashmangshem…

Ne gjashte vite te opozites, faktet e denoncimet per aferat korruptive, bashkepunimin me krimin e blerjen e votave, kane qene te njepasnjeshme, por nga ana tjeter ka munguar reagimi i mazhorances, madje eshte mohuar cdo denoncim i Partise Demokratike.

Ne gjashte vite e rrenuan kete vend, asnje km rruge, asnje rritje pensioni, asnje rritje rroge, rriti numrin e te papuneve, rriti e nivelin e varferise ne vend, rriti taksat, cka falimentoi me qindra biznese, asnje kest per ish te perndjekurit, perzuri mjeke, inxhiniere, te rinj e profesioniste te mire. Ç’nuk beri ne keto 6 vite. Rrenoi sistemin shendetesor e arsimor. U denoncuan skandale qe perfshinin ministra e deputete ne afera korruptive, trafik nderkombetar droge e deri bashkepunim me bandat per shitblerjen e votes ne zgjedhjet e vitit 2017, ku fale dosjes 339 dolen ne pah emra kryebashkiakesh, deputetesh e ministrash, pergjimet e se ciles u publikuan edhe ne Zerin e Amerikes.

Trumbetoi vettingun e reformen ne drejtesi, por deshtoi, pasi tentoi te ndertonte nje drejtesi te njeanshme, qe ta vendoste ne sherbim te tij dhe bashkepunetoreve te tij.Kjo ishte Rilindja, e cila prodhoi vetem mjerim. Mjerim i cili do t’i kthehet ne boumerang cdo deputeti, ministri apo klienti/kliente te tij qe ne kurriz te qytetareve u pasuruan e nuk u ngopen kurre. Opozita ne 6 vite ishte zeri i qytetareve, sot unanimisht lenia e mandateve ishte vendimi i qytetareve. Ne do te jemi me qytetaret ne largimin e se keqes se madhe te ketij vendi.

E kam thene dhe e them, ai Parlament nuk mund te na perfaqesoje. Ne jemi te gjithe bashke per nje te ardhme me te mire per ne e femijet tane. Mandati i deputetit eshte i qytetareve, e nese nuk u sherben me qytetareve, s’ka me vlere. Edi Rama, ka rene. Ai nuk eshte me kryeministri i ketij vendi. Me 16 Shkurt, qindra mijera qytetare vendosen ta largojne.