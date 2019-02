Pse shqiptarët duhet të mbështesin sot Partinë Demokratike

Demush KASTRATI

Partia Demokratike duhet te mbeshtetet jo thjeshte si nje parti opozitare sepse : Se pari: Ajo eshte nje sistem e cila mban mbi vehte ideale mbi te cilat u themelua si parti dhe pse gjate historise se saj njerez/drejtyes ne qender apo dhe lokale te saj nuk kane ndare te njejtat ideale dhe parime. Se dyti: Eshte themelore per demokracine ne Shqipëri. Ajo eshte gjysma e ketij sistemi qe ne sot kemi me te mira dhe te keqijat e pashmangshme si ne cdo tranzicion demokratik.

Prandaj nese duam nje sistem demokratik kjo parti u duhet dhe socialisteve te ndershem. Ne akoma dhe sot si shoqeri trashegojme nga regjimi i kaluar nje mendesi komunizmi. S

hajme, fyejme denigrojme kundershtatin brenda dhe jashte partise. Kerkojme qe kundershtari te mos egzistoje fare sepse me rrezikon pushtetin, planet , ambiciet dhe llokmen qe do marr une.

Sepse akoma pushteti eshte si forme qe une te marr dicka e jo si nje koncept ku ti sherben per te i shtyre gjerat me perpara dhe drejt nje permisimi per te miren e pergjithshme.

Se treti: Ka kontribuar ne demokracine dhe permisimin e jetes se shqiptareve. Eshte firmetarja dhe mban mbi supe suksese shume te medha ne rrugen europiane te Shqiperise. Ne cdo hap te madh dhe domethenes PD ka qene iniciuese dhe finalizuese(dhe pse PS mund te kete bere hapa ne mes te ketyre proceseve ne varesi te kohes qe ka qene ne pushtet). Se katerti: Askujt nuk i sherben nje sistem monopartiak dhe totalitarizem.

Nje sistem i tille ka treguar qe prodhon arrogance, mos respektim ligji, korrupsion, varferi dhe cdo te keqe qe shoqerise nuk i duhet. Nje parti opozitare eshte nje kundra peshe e kesaj. Nje parti opozitare eshte si nje ndergjegjie kolektive e shoqerise qe e deryron te filtroje veprimet partia ne pushtet.

Prandaj besoj fort PD duhet te mbeshtet per cdo te mire qe buron nga egzistenca e saj. Partia Demokratike i duhet Shqiperise dhe shqipetareve pertej cdo bindje politike.

Mbeshtetja e saj nga cdo shqipetar nuk e ben ate tradhtar te bindjeve te vehta (nese ai person ka bindje te ndryshme nga ajo e PD) por nje qytetar qe do demokracine dhe do nje Shqiperi me te mire dhe me mekanizma funksional demokratik.