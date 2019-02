Protestuesit drejt Kryesisë së Kuvendit për të kapur Ramën

Protestuesit janë nisur drejt kryesisë së Kuvendit ku njoftohet se ndodhet edhe kreu i qeverisë, Rama në një takim me Gramoz Ruçin. Deputetët e opozitës do të shkojnë drejt kësaj Kryesie për të djegur mandatet e deputetëve, në një akt zyrtar të nismës së opozitës. Do të shikojmë nëse Rama do ja mbathë nga Kryesia e Kuvendit apo do të vijojë të qëndrojë aty kur të mbërrijnë protestuesit.

Ndërkohë, mësohet se Rama është larguar menjëherë nga Kryesia e Kuvendit sapo ka mësuar se protestuesit po i afroheshin sheshit para kryesisë së Kuvendit.