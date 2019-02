Protestë kombëtare, me mijëra nga Kosova e Maqedonia e Veriut në Tiranë për rrëzimin e Ramës

Janë vetë burimet e qeverisë që konfirmojnë se protesta e nesërme do të jetë një protestë kombëtare, ndërsa me mijëra protestues kanë mbërritur në Tiranë për rrëzimin e Ramës edhe Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera ku jetojnë shqiptarët. Pritshmëritë për largimin e Ramës janë në të gjitha trevat shqiptare dhe kudo në Europë. Ata kanë vendosur që të bëhen pjesë të kësja proteste historike.

Shërbimet e Ramës kanë nisur një aksion nëpër hotelet e Tiranës për të konfirmuar numrin e kosovarëve që kanë ardhur për rrëzimin e Ramës. Numri duket se është tejet I madh, ndërsa një punë jot ë vogël kanë edhe personeli I hoteleve që ditën e sotme sipas “qytetarit dixhital” ka qenë nën presionin e hafijeve të ramës.

Postimi i Berishës

Shfazohet i tmerruar Rama nga Kosovarofobia!

“Pershendetje dr me urdher te Rames ka shku policia ne gjithe hotelet e tiranes durresit dhe vlores dhe u ka kerkuar qe ti japin info per te gjithe kosovaret qe do ken ne hotel

Policia u ben reprezale hoteleve per tu marr identitetin e klienteve kosovar.”

Miq, albanofobi Edvin Kristaq Mbatharaku eshte i tmerruar edhe nga mijra shqiptare qe kane hyre 24 oret e fundit ne Shqiperi nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi Presheva, Milano, Vjena, Hamburgu, Londra, Parisi.

Duke denuar qendrimet e tij prej mbatharaku te lemeritur, pershendes vellazerisht te gjithe ata shqiptare qe kane ardhur dhe po vijne per te deshmuar dhe firmosur fundin e Kakistokracise ne Shqiperi. sb