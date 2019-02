Presidenti i Interit: Icardi nuk ka për ta veshur kurrë atë fanellë

“Nuk kemi për ta shitur kurrë Icardin tek Juventusi”. Ka qenë kjo deklarata e bërë nga presidenti i Interit, Steven Zhang, që ka ndërhyrë në lidhje me situatën e ndërlikuar ku ndodhet aktualisht sulmuesi argjentinas. Sot është zhvilluar asambleja e ortakëve të klubit zikaltër, ku ka qenë i pranishëm edhe presidenti.

“Mendojmë se ai do të vazhdojë të luajë dhe të rritet bashkë me ne. Ne e konsiderojmë si pjesë të familjes tonë”, tha më tej Zhang, që pranoi se me Juventusin mund të bëjë shkëmbime të ndryshme lojtarësh në të ardhmen.

“Në futboll asnjëherë nuk i dihet, por nuk më pëlqen që të flas për emra të përveçëm lojtarësh dhe për ekipet e tjera. Juventusi po bën një sezon të mirë dhe nuk dua të krijoj konflikte me asnjë klub tjetër. Objektivi ynë është të rritim niv elin e Interit, futbollit italian dhe atij europian”, tha Zhang.