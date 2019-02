Polici i trullosur nga gazi lotsjellës, qytetari i jep ndihmën e parë, e qartë kush është dhunuesi

Eshtë e qartë se kush është dhunuesi. Dhunojnë protestuesit, por edhe vetë policët që sikurse shikohet në foto është trullosur nga gazi lotsjellës ndërkohë që ndihma e parë i ka ardhur pikërisht nga qytetarët që janë në protestë.

Policia ka spostuar turmën me gaz lotsjellës , duke shkaktuar kështu probleme nga asfiksia tek disa prej protestuesve që ndodheshin më pranë godinës së Kryeministrisë.

Ndërkohë, nga gazi lotsjellës janë lënduar dhe vetë efektivët e policisë. Në videon e mëposhtme shihet qartë që një qytetar që është afruar duke dhënë ndihmën e parë efektivit të policisë, i cili ishte i trullosur nga gazi lotsjellës.

Ai bën masazh në qafë dhe i rri afër duke e ndihmuar.

Gjatë protestës së sotme, ndaj qytetarëve janë përdorur një mori objektesh dhe lëndësh kimike, me qëllim largimin e tyre nga protesta.

Forcat speciale dhe garda, të cilat gjenden mbi tarracën e kryeministrisë dhe brenda saj, kanë hedhur gaz lotsjellës disa herë, ujë me presion dhe plumba gome në drejtim të qytetarëve.

Këto metoda ushtarake duket se janë një strategji e, ish gjeneralit të konvertuar në ministër të brendshëm, Sandër LLeshaj, i cili ka vënë në zbatim një plan të mirëmenduar, me qëllim shpërndarjen e turmës.

Partitë politike të opozitës, kanë bërë thirrje që policia të ndalë dhunën, veçanërisht gazin lotsjellës, i cili është hedhur masivisht dhe ka shkatuar dëme tek qytetarët. Pamje dramatike janë transmetuar në media, të protestuesve të cilët janë helmuar nga gazi i hedhur në drejtim të tyre.

Këto metoda ushtarake skandaloze, ë përdorura mbi qytetarët, duhet të jenë objekt hetimi nga organet e drejtësisë.

Pavarësisht taktikave ushtarake