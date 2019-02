Përdorimi i lëndëve kimike luftarake ndaj protestuesve, Paloka: Palaçot e kryepalaços do të paguajnë…

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka reaguar për hedhjen e lëndëve kimike luftarake me urdhër të Ramës ndaj protestuesve. Në një postim në Facebook, Paloka shkruan se, sot perdoren ndaj grave e femijeve lende kimike luftarake me urdher po te palacos minister i brendshem i kryepalacos. Po ju garantoj personalisht qe jo vetem palacoja e kryepalacoja do te paguajne por dhe ata qe kane zbatuar urdherat e tyre do te paguajne njesoj.

Postimi plotë i Palokës

I shihni keta palaçot e palaços qe eshte minister i brendshem i kryepalacos… Po hetojne per “lenden kimike” me te cilen “u sulmua“ kryepalaçoja. Sot perdoren ndaj grave e femijeve lende kimike luftarake me urdher po te palaços minister i brendshem i kryepalaços. Po ju garantoj personalisht qe jo vetem palaçoja e kryepalaçoja do te paguajne por dhe ata qe kane zbatuar urdherat e tyre do te paguajne njesoj. Asnje nuk do harrohet.