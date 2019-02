Paloka zbulon ku do të jetë Rama më 16 shkurt!

Nënkryetari i PD, Edi Paloka shkruabn në një postim në Facebook se, Rama më datë 16 shkurt ose do të jetë jashtë ose do të shkojë në Vlorë.

Postimi i Palokës në FAcebook

BAST qe Rama me date 16 shkurt ose do te jete jashte ose do te shkoje ne Vlore.

Keshtu ka vepruar ne gjithe protestat e medha qe ka zhvilluar PD…

Edhe ne Vlore nuk shkon se ndjehet i sigurte prane “elektoratit” te tij, se per ate pune vlonjatet jane te paret qe duan t’i vene drune, po se nga Vlora eshte mesuar qe merr helikopterin per ne Rinas e atje i hipen menjehere carterit. Ndoshta per kete ja kthyen dhe nje here provizorisht Air Turkish Albanian…