Opozita thërret qytetarët: Gati për protestën e 5 Marsit

Opozita pritet të zhvillojë protestën tjetër madhështore para Parlanentit ilegjitim të martën e 5 Marsit. Janë ngritur grupet e punës për kontaktet me të gjitha strukturat që do të shkojnë tek qytetarët. Pritet që pjesmarrja të jetë një tjetër record pas tre protestave të tjera që janë zhvilluar nga 16 Shkurti.

Mijërat e qytetarëve janë në revoltë dhe presin thirrjet e opozitës për të protestuar. Rasti më spektakolar ishte protesta e së enjtes, ku mijrëta e qytetarëve ju përgjigjën thirrjes së opozitës në vetëm 4 orë duke rrethuar Parlamentin.

Opozita e ka bërë të qartë se nuk do të tolerojë më provokime që do ti bëhen nga policia duke goditur protestuesit me gaz lotsjellës. Në lidhje me orarin e protestës, kjo pritet të vendoset menjëherë pasi qeveria të legalizojë orën e mbledhjes së Parlamentit, pasi deri tani po e mabjën sekret.