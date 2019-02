Nuk ndalet kryengritja popullore, Basha ultimatum Ramës: Të enjten…

Kreu i Partisë Demokratike, ka falënderuar sot të gjithë shqiptarët, të cilët ishin pjesë e protestës së thirrur nga opozita.

Ndërkohë që ka deklaruar se protesta opozitare e radhës do të jetë sërish ditën e enjte, ku populli shqiptar do t’i japë goditjen përfundimtare qeverisë së krimit dhe korrupsionit.

‘Dua sot në emër të opozitës tu shpreh mirënjohjne më të thellë qindra mijëra shqiptarëve që i dhanë zë revoltës së tyre. Ne zotohemi sot se kjo kryengritje e qytetarëve ndo të vazhdojë deri në përmbysjen e këtij sistemi të kalbur. Ju ftoj të enjten në orën 10:00 në protestën tjerët për të vazhduar më të vendosur se kurrë. Derëen e kryeministrisë e bllokoi me duart e tij, dhe nga ajo derë as nuk do të hyjë e as nuk do të dalë nga jo derë. Ditën e enjte populli do ti japë një përgjigje tjetër’, deklaroi Basha.