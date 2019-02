Nesër do të ikë Rama!…

Gjatë takimit me strukturat e LSI-së në Njesinë nr.11 në Tiranë, Kreu i Grupit Parlamentar i kësaj force politike, Petrit Vasili ka ironizuar me sjelljet e fundit të kryeministrit Edi Rama.

Sipas Vasilit, kreu i qeverisë është një i luajtur mendsh që kujton antimitingjet e komunistëve në fillim të viteve ’90.

“Nesër të jemi atje, të përkushtuar, të vendosur deri në fund. Nuk do ikim ne, do iki ai. Me këtë mendje duhet të jemi atje”, u shpreh Vasili.

Përmes një postimi në Facebook, kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi flet rreth asaj që pritet të ndodhë nesër me protestën e opozitës.

Sipas saj, nesër ndahen dy botë: ajo e krimit e përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama dhe qeveria e tij dhe bota e integrimit që përfaqësohet nga shumica e shqiptarëve.

“Përballja e dy botëve nesër. Bota e krimit me botën e Integrimit. Shqipëria në BE”, shkruan Kryemadhi.

Më herët, gjatë një takimi me strukturat e LSI-së në Njësinë nr.11 në Tiranë, kryetarja e LSI-së u shpreh se këto janë orët e fundit të Ramës në pushtet.

Kryemadhi: Ramës më shumë i dhimbset neoni i kryeministrisë, se sa shqiptarët

Gjatë një takimi me strukturat e LSI-së në njësinë nr.11 në Tiranë, kryetarja e kësaj force politike, Monika Kryemadhi ka folur rreth protestës së nesërme të opozitës.

Sipas saj, Rama ka frikë nga humbja e pushtetit në PS dhe në qeveri, por koha e tij ka mbaruar.

“Ne jemi peng i një njeriu që nuk e lëshon karrigen. Ai ka frikë. Sot ne kemi nevojë për një qeveri që kujdeset për qytetarët. E patë si e ka rrethuar atë veprën e vetë tek kryeministria? Sikur të kujdesej për shqiptarët njësoj si për imazhin e hyrjes së derës ne do ishim të lumtur. Atij më shumë i dhimbset neoni se minatorët, naftëtarët. Ai njeri ka ikur ka ikur që dje, ne nesër do t’i bëjmë të qartë që s’mund të mbajë peng të ardhmen e shqiptarëve. Populli do i japë leksionin që është ai që të jep karrigen dhe populli të heq nga karrigia. Hapja e negociatave ka rëndësinë më të madhe për ne”, u shpreh Kryemadhi.