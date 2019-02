Mediat botërore jehonë protestës në Tiranë, Associated Press: Rama i iku seancës parlamentare

Mediat ndërkombëtare i kanë bërë jehonë protestës së madhe që qytetarët dhe opozita zhvilluan të martën pasdite përballë Parlamentit.

Prestigjozja Associated Press thekson në artikullin e saj se, “opozita e drejtuar nga PD thotë se, qeveria e majtë e kryeministrit Rama është e korruptuar dhe ka lidhje me krimin e organizuar. Ligjvënësit e opozitës duan që qeveria të hapë rrugën për një administratë tranzitore dhe të thërrasë zgjedhje të parakohshme”.

Në artikull theksohet fakti se Edi Rama kishte ikur nga Parlamenti por dhe se socialistët e zhvendosën datën e mbledhjes së Kuvendit në përpjekje për të shmangur përballjen me protestuesit.

Artikulli i plotë

Mbështetësit e opozitës së Shqipërisë hodhën flake dhe dogjën një gomë makine jashtë parlamentit të vendit të martën, në një përpjekje për të bllokuar ligjvënësit që hynë në ndërtesë mes thirrjeve për qeverinë që të largohet.

Opozita e drejtuar nga Partia Demokratike e qendrës së djathtë thotë se qeveria e majtë e kryeministrit Edi Rama është e korruptuar dhe ka lidhje me krimin e organizuar. Ligjvënësit e opozitës duan që qeveria të hapë rrugën për një administratë tranzitore dhe të thërrasë zgjedhje të parakohshme.

Udhëheqësit e opozitës mbajtën fjalime të shkurtra duke bërë thirrje që Rama të japë dorëheqjen dhe duke u zotuar të mbajnë tubime të vazhdueshme.

Policia përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë protestuesit, të udhëhequr nga udhëheqësi i demokratëve Lulzim Basha, të cilët u përpoqen të thyejnë kordonin.

Ndërkohë, sesioni i parlamentit vijoi me deputetet socialistë brenda. Vetë Rama nuk ishte i pranishëm.

Parlamenti i Shqipërisë mban sesione të enjteve, por vendosi të mblidhej sot në një përpjekje për të shmangur një demonstrim të planifikuar.

Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe institucionet e tjera ndërkombëtare i kanë bërë thirrje opozitës për të shmangur dhunën dhe i kanë kërkuar qeverisë të hyjë në bisedime me rivalët e saj politikë.

Basha mbylli protestën pas tre orësh duke u zotuar për t’u mbledhur sa herë që parlamenti mban sesione.

Socialistët mbajnë 74 vende në parlamentin me 140 vende. Ligjvënësit e opozitës tashmë e kanë braktisur parlamentin pasi kërkojnë zgjedhjet e parakohshme.

Shqipëria, një anëtare e NATO-s që nga viti 2009, iu dha statusi i kandidatit të BE në vitin 2014 dhe shpreson të nisë negociatat e anëtarësimit në qershor.

/SYRI.net