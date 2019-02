Maduro akuzon SHBA-në se po fabrikon krizën

Presidenti venezuelian Nicolas Maduro ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përpiqen të krijojnë një krizë, me qëllimin për të filluar një luftë në rajon.

“Po përpiqen të fabrikojnë një krizë për të justifikuar përshkallëzimin politik dhe ndërhyrjen ushtarake në Venezuelë për të sjellë luftë në Amerikën e Jugut”, tha Maduro në një intervistë me kanalin ABC News, në pallatin presidencial në Karakas.

Të hënën, Nënpresidenti amerikan Mike Pence njoftoi 56 milionë dollarë ndihma të reja humanitare për popullin venezuelian, ndërsa takohej në Kolumbi me udhëheqësin e opozitës Juan Guaido dhe përfaqësues të tjerë të vendeve të Grupit Lima, një organizatë ndërqeveritare që po përpiqet të ofrojë zgjidhje për krizën venezueliane.

Nënpresidenti Pence njoftoi sanksione ndaj katër guvernatorëve venezuelianë që mbështesin Maduron dhe tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do të imponojnë “sanksione më të forta” për rrjetet “financiare të korruptuara” të qeverisë Maduro.

Maduro e përshkroi takimin në Bogota si pjesë e një përpjekje të vazhdueshme për të krijuar “një qeveri paralele në Venezuelë”, në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të kenë qasje tek rezervat e mëdha të naftës së atij vendi.

Maduro shtoi se “qeveria ekstremiste e Ku Klux Klanit që drejton Donald Trump dëshiron luftë për naftën, dhe jo vetëm”.