Lubonja: Pse solidarizohem me Palokën!

Analisti Fatos Lubonja dhe deputeti i LZHK-së, Dashamir Shehi të ftuar në emisionin “Të PaEkspozuarit” në News 24 u ndalën tek veprimi i sotëm në parlament, ku Edi Paloka spërkati me bojë Edi Ramën.

Analisti Lubonja shprehu solidaritet me veprimin e nënkryetarit të Parlamentit, Edi Paloka, ndërsa veprimin e tij e quajti si “paqësor”.

Lubonja: Paloka ka solidaritetin tim dhe e përgëzojë për formën paqësore që ka zgjedhur për të proestuar. Pastaj a bën apo s’bën efekt tek kryeministri këtë nuk e di. Edhe fyerja personale është e ngjashme me lëvizjen e studentëve që i derdhi salcën studentja. Është kryeministër dhe duhet të respektojë institucionet.

Kreu i LZHK-së tha se shefi i qeverisë sillet si rrugaç, që institucionin shtetëror e përdor sikur të jetë prona e tij personale

Dashamir Shehi: Ky njeri, kryeministri e ka tepru aq shumë. Ky njeri nuk është koshientë që përfaqëson jo vetëm veten e tij për të gjithë institucionin.

Ti i gjete emrin e lezetshëm, bulizmi. Ky s’do t’ia dijë fare se përfaqëson institucionit. Kur përgjigjen ia japin personale ai e quan rrugaçëri, sepse ka disa roje pas. Ky është një rrugaç që po i them po e shet Shqipërinë tek Turqia, ndërsa mua më thotë ha planc e pi raki.

Sot iu përgjigj me bojë, por do t’i vijë dita kur t’i përgjigjet edhe me gjëra të tjera. Aty duhet të vetëpërmbahemi. E vetmja dhimbje ishte për miqtë maqedonas, që ishin në shtetin mëmë. Ai është burracak.