LGBT: Një nga ministrat kryesorë të Ramës është anëtar i joni

Burime brenda komunitetit LGBTI thonë se njëri nga ministrat më të fortë të kabinetit të Edi Ramës është pjesë e tij, citon portal, 27.al. Ministri nuk është bindur ende të bëjë outing, megjithëse prej vitesh e përjeton me gëzim të veçantë intimitetin e tij dhe nuk e ndjen veten të diskriminuar brenda qeverisë.

Do të ishte ndihmë që ministri të shprehej hapur për seksualitetin e tij, pasi kjo mund të ndihmojë në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Por, derisa ministri të dalë sheshit një grup studiuesish antropologjikë po marrin në analizë zërat ministrorë dhe mënyrën e shprehjes së tyre, gjuhën e trupit e kështu me radhë.

Burime të tjera nga opinioni publik thonë se mund të jenë edhe më shumë se një nga ministrant, megjithatë ministri nuk do të bëjë një deklaratë publike për të pranuar orientimin ndryshe seksual, fundja ky ëhstë një trend në të gjithë Partinë Socialiste të rilindur.

Një sërë qeverish të majta në Europë me ndikim të fortë sorosian kanë përfaqësues të komunitetit LGBT në qeveritë tyre. Një rast I tillë është edhe Serbia, ku Kryeministria është pjesë e këtij komuniteti.